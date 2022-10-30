Ряд вопросов, которые нужно задать себе перед покупкой второго дома

Будь то поездка в свой маленький райский уголок после тяжелой недели или летняя дистанционная работа на лоне природы, владение вторым домом имеет много преимуществ. Это также важная инвестиция, которую следует учитывать в своем бюджете.

Будь то поездка в свой маленький райский уголок после тяжелой недели или летняя дистанционная работа на лоне природы, владение вторым домом имеет много преимуществ. Это также важная инвестиция, которую следует учитывать в своем бюджете. Вот несколько вопросов, которые нужно задать себе, чтобы оценить, подходят ли вам ваше финансовое положение и образ жизни для такого владения.

1 .КАКОВО БУДЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВАШЕГО ВТОРОГО ДОМА?

Есть ли место, которое вам нравится посещать из года в год и где вы мечтаете остановиться, когда захотите ? Хотели бы вы предложить свой второй дом в краткосрочную аренду для получения дополнительного дохода ? Готовитесь ли вы к выходу на пенсию в сельской местности, исследуя сейчас то, что позже станет вашим основным местом жительства ? Установив причины, лежащие в основе вашего проекта, вы сможете с большей вероятностью выбрать недвижимость, географическое положение, размер и тип строительства которой действительно соответствуют вашим потребностям.

2. КАК ВЫ БУДЕТЕ ФИНАНСИРОВАТЬ СВОЮ ПОКУПКУ ?

Вторые дома не имеют права на участие во многих программах, ориентированных на первых покупателей жилья, таких как схема домовладения (RAP) и канадский стимул для приобретения первой недвижимости. Таким образом, если вы не сможете оплатить свое приобретение наличными, вам придется либо накопить первоначальный взнос без государственной поддержки, либо получить вторую ипотеку, либо рефинансировать свое текущее имущество.

3. КАКИЕ РАСХОДЫ ЭТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ?

Два объекта недвижимости влекут за собой вдвое больше текущих расходов : выплаты по ипотеке или погашение кредита, муниципальные и школьные налоги, электричество, интернет, ремонт и техническое обслуживание, страхование жилья… Вам также необходимо будет обставить и оборудовать это второе место : бытовая техника, кровати, посуда и утварь, мебель, инструменты и садовые принадлежности, постельное белье и полотенца… Наконец, выделите бюджет на более частые поездки с одного объекта недвижимости на другой, включая расходы на бензин и техническое обслуживание вашего автомобиля.

4. СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СДАТЬ В АРЕНДУ СВОЙ ВТОРОЙ ДОМ ?

Краткосрочная аренда приносит дополнительный доход, который помогает покрыть ваши расходы. Хотя этот доход облагается налогом, вы можете вычесть часть квалифицированных расходов в зависимости от того, как используется ваша собственность. Аренда также влечет за собой определенные дополнительные обязанности : уборка, ремонт и техническое обслуживание. Наконец, ознакомьтесь с действующими правилами ; некоторые муниципалитеты запрещают аренду или устанавливают минимальный срок пребывания.

5. ДОСТАТОЧЕН ЛИ ВАШ ДОХОД ?

Составьте бюджет и убедитесь, что ваш доход достаточно высок, чтобы покрыть все расходы, связанные с обоими объектами одновременно, без ущерба для ваших сберегательных планов, таких как взносы в зарегистрированные планы сбережений на образование ваших детей (REEE) или планирование выхода на пенсию. При необходимости внесите коррективы в свой образ жизни, чтобы сократить некоторые расходы. Лучше иметь возможность нести все эти расходы, не полагаясь на доход от аренды, поскольку трудно точно предсказать, как часто ваш второй дом будет занят жильцами.

6. КТО БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ДОМОМ?

Если ваше время распределено между вашими двумя адресами, вам нужно будет подумать о стрижке газона, уборке снега в подъезде, мытье окон, а также о техническом обслуживании и ремонте вашего второго дома. Если вы арендуете свою недвижимость, вам нужно будет найти контактного лица, которое сможет быстро добраться туда в случае непредвиденных обстоятельств, осмотреть помещение после каждого отъезда, провести уборку и подготовиться к следующему приезду ; вы можете поручить такие задачи специализированным компаниям. Также возможно, что ваш страховщик может потребовать, чтобы вы останавливались в своей собственности с определенной периодичностью, например, минимум на одну ночь в месяц.

7. КАКОВЫ ВАШИ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ ?

Ваш второй дом не имеет права на освобождение от налога на прирост капитала по основному месту жительства. Планируете ли вы когда-нибудь продать свою собственность, оставить ее в наследство, сделать ее своим основным местом жительства после выхода на пенсию или сдавать ее в аренду достаточно часто, чтобы ее можно было рассматривать как жилье для туристов, могут быть применены различные налоговые стратегии, чтобы платить только свою справедливую долю налога. Проконсультируйтесь с бухгалтером или налоговым специалистом, чтобы получить индивидуальный совет в соответствии с вашими планами на будущее.

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