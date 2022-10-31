Пейте овощные соки, более полезного напитка не бывает

Пьём овощные соки, самый лучший напиток, их полезные качества не вызывают сомнений

Почему надо пить овощные соки, чем они полезны и почему пить их гораздо лучше, чем пить сладкие фабричные напитки.

Про полезность овощных соков как-то и спорить неприлично. Но в чём дело, почему именно они привлекательны и полезны, какими качествами обладают? Можно выделить следующие:

В соках присутствуют те же самые витамины и минералы, которые присутствуют в овощах. Но многие (особенно дети) не любят ковыряться вилкой в овощных салатах, но с удовольствием пьют соки. Одним словом, потребляя сок вместо обычного овоща в его первозданном виде, мы совмещаем полезное с приятным. К тому же, в виде жидкости витамины и минералы попадают в кровь быстрее и, следовательно, быстрее насыщают клетки. В соках содержится меньше калорий (гораздо меньше!) чем в газированных напитках типа колы и, конечно, меньше, чем в алкогольных напитках. Так что соки можно пить без чувства вины – калорий поступает в организм мало. Зато жажда утоляется отменно. Широко известен факт, что в овощах содержится клетчатка, которая полезна для организма. Но переработка организмом клетчатки требует от того определённых усилий. В соках же клетчатка содержится уже “перемолотой”, что позволяет желудку переработать её гораздо легче и быстрее, и не мешает тому заниматься другими функциями – распределением остальных полезных элементов и удалением вредных. Заметим, что в овощных смуси клетчатка содержится всё же не в своём первоначальном виде, она не обработана до поступления в желудок. Благодаря сокам организм усваивает все необходимые элементы гораздо быстрее. Опть же, проще говоря, если еду овощным соком не запивать, процесс пищеварения в желудке проходит гораздо медленнее, нагрузка на организм увеличивается, что приводит к более быстрому его изнашиванию. Наконец, потребление любой жидкости позволяет избежать обезвоживания организма, но овощной сок не вводит в него никаких вредных примесей, жиров, сахаров, и, к тому же, он вкусен, так что это замечательная альтернатива обычной питьевой воде.