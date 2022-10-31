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Общество Дети, семья Пейте овощные соки, более полезного напитка не бывает
Jus de légumes
Овощные соки.

Пейте овощные соки, более полезного напитка не бывает

Megan Jorgensen Окт 31, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 34 Просмотров

Пьём овощные соки, самый лучший напиток, их полезные качества не вызывают сомнений

Почему надо пить овощные соки, чем они полезны и почему пить их гораздо лучше, чем пить сладкие фабричные напитки.

Про полезность овощных соков как-то и спорить неприлично. Но в чём дело, почему именно они привлекательны и полезны, какими качествами обладают? Можно выделить следующие:

  1. В соках присутствуют те же самые витамины и минералы, которые присутствуют в овощах. Но многие (особенно дети) не любят ковыряться вилкой в овощных салатах, но с удовольствием пьют соки. Одним словом, потребляя сок вместо обычного овоща в его первозданном виде, мы совмещаем полезное с приятным. К тому же, в виде жидкости витамины и минералы попадают в кровь быстрее и, следовательно, быстрее насыщают клетки.
  2. В соках содержится меньше калорий (гораздо меньше!) чем в газированных напитках типа колы и, конечно, меньше, чем в алкогольных напитках. Так что соки можно пить без чувства вины – калорий поступает в организм мало. Зато жажда утоляется отменно.
  3. Широко известен факт, что в овощах содержится клетчатка, которая полезна для организма. Но переработка организмом клетчатки требует от того определённых усилий. В соках же клетчатка содержится уже “перемолотой”, что позволяет желудку переработать её гораздо легче и быстрее, и не мешает тому заниматься другими функциями – распределением остальных полезных элементов и удалением вредных. Заметим, что в овощных смуси клетчатка содержится всё же не в своём первоначальном виде, она не обработана до поступления в желудок.
  4. Благодаря сокам организм усваивает все необходимые элементы гораздо быстрее. Опть же, проще говоря, если еду овощным соком не запивать, процесс пищеварения в желудке проходит гораздо медленнее, нагрузка на организм увеличивается, что приводит к более быстрому его изнашиванию.
  5. Наконец, потребление любой жидкости позволяет избежать обезвоживания организма, но овощной сок не вводит в него никаких вредных примесей, жиров, сахаров, и, к тому же, он вкусен, так что это замечательная альтернатива обычной питьевой воде.
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