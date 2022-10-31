Странный случай с жителем Квебека, рецедивистом. Отсидел меньше года за убийство (вот такое суровое наказание) и поехал гадить в Британскую Колумбию

Случай как раз для Хэллоуина по своей сущности, хотя ничего весёлого в нём нет. Неадекват из Квебека попытался перестрелять окружающих в небольшом городке Британской Колумбии.

Всё произошло в небольшом городке Трейл (Trail, около 8 тысяч населения), мэр которого, госпожа Лайза Пэйсин (Liza Pasin) публично заявила, что за всю историю города такого кошмара в нём не наблюдалось – семейные разборки, ссоры после выпивки, хулаганство подростков – всякое случается, всё, как у людей. Но впервые город чудом избежал участи войти в список городов, где случались массовые убийства, устроенные психопатами.

Одним словом, некий житель Квебека, месье Франсиc Паради (Francos Paradis), мужчина 29 лет возраста, был доставлен в местную больницу после того, как свидетели заметили, что тот ведёт себя странно, не реагирует на обращения к нему, проявляет агрессию, ведёт себя неадекватно и представляет опасность для окружающих.

Как только месье Паради был доставлен в больницу, он повёл себя ещё более агрессивно, отказался входить в помещение, стал угрожать персоналу и вопить. Больничный персонал вызвал полицейских, но когда трое стражей порядка подошли и попытались с неадекватом поговорить, то вдруг достал из-под одеяла, которым он был укрыт, ружьё и тут же открыл огонь по полицейским и медикам.

Слава Всевышнему, неадекват не мог хорошо прицелиться, и картечь в людей не попала, хотя окружающие уцелели чудом – вокруг было достаточно много людей, как полицейских и санитаоров, так и просто случайных прохожих.

Полицейские повели себя смело и грамотно, они использовали электрошокер, обезвредив бандита, после чего тому ввели успокаивающие вещества. В настоящее время Парадис находится в заключении, 2 ноября он предстанет перед местным судьёй по обвинениям в незаконном владении огнестрельным оружием, покушении на жизни окружающих и прочих грехах.

Любопытно, что за пару часов до инцидента автомобиль Паради стал причиной дорожной аварии, но, почему-то, несмотря на явное неадекватное поведение, его под стражу не взяли.

Ещё более любопытно то, что, как выяснилось, 19 октября он напал в Квебеке на женщину, после чего было выдано постановление об его задержании, и он бежал в Британскую Колумбию.

Но самое странное то, что в августе 2018 года он устроил драку с посетителем бара в Сан-Жан-де-Ришельё, ударил того бутылкой по голове с такой силой, что человек попал в больницу, где и скончался через несколько дней. В феврале 2020 года Паради был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к 11 месяцам (одиннадцать месяцев, а не лет, это не описка) за это убийство. Вышел на свободу с чистой совестью, продолжил бандитствовать и вот чуть было не устроил бойню в далеком и спокойном городке. Но раз никого на сей раз не убил, то пару недель отсидит? После чего опять за своё? Сколько же ещё будет куражиться? Пока не перестреляет несколько человек? (скорее всего, под действием психотропных веществ или алкоголя, но точно это пока не известно).