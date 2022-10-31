Ровно 84 года назад вышла в эфир самая знаменитая радиопостановка в истории. Ужастик, которому до сих пор нет равных

Старая, но “вечно юная” история самой впечатляющей радиопостановки в истории, которая вышла в эфир 31 октября 1938 года.

История радиоспектакля “Война миров”, поставленного молодым актёром и режиссером Орсоном Уэллсом (Orson Welles) по роману Герберта Уэллса (Herbert Wells) “Война миров” широко известна. Но раз уж она произошла в канун Хэллоуэна, а молодёжь, возможно, об истории и не знает (да и роман не читала), то напомнить историю будет совершенно не лишне.

К моменту выпуска телеспектакля, который длился ровно час (и перебивался рекламными вставками), Орсон Уэллс уже был довольно известен и ставил радиоспектакли регулярно. На сей раз он решил подарить публике ужастик о вторжении на Землю безжалостных марсиан, которые сжигают города и с радостью пьют человеческую кровь. Как и в романе, история начинается с неожиданного падения на пустош неизвестного объекта из космоса, после чего из него вылезают страшные существа, садятся в свои машины и начинают захватывать Землю.

Радиостанция CBS, на которой работал Орсон, находилась в Нью-Джерси, неподалёку от Нью-Йорка.

Речь шла об обычной радиопостановке, которая не представляла из себя ничего особенного, но талант её автора, он же постановщик, он же главный рассказчик, оказался невероятно убедителен. Уже через четверть часа после начала передачи всё восточное побережье США было охвачено паникой. Тысячи и тысячи людей, уверенных в том, что началось настоящее вторжение инопланетян, бросились бежать из городов (под ужасающие комментарии “нашего корреспондента”, который повествовал о страшных лучах смерти, которые поджигают целые кварталы, о жутких щупальцах, которыми безжалостные марсиане хватают людей и тут же высасывают их кровь).

Дороги из городов были запружены автомобилями. По мере усиления паники, всё больше и больше жителей присоединялись к беглецам. Кто-то стал организовывать группы самообороны и палить по большим грузовикам, принимая их за машины пришельцев. Тут же встало производство, во многих районах отключился свет (работники станций разбежались), прервалась телефонная связь, что ещё больше способствовало панике.

Так и не были опубликованы официальные данные о смертельных случаях в результате паники, но считается, то во время повального бегства из-за аварий, из-за возникших пожаров, в результате самоубийств особо чувствительных лиц, в результате спонтанных перестрелок погибло около двухсот человек. Считается также, что под панику несколько человек расправились с соседями или с мужьями и жёнами, решив, что нашествие инопланетян всё спишет.

Эта передача до сих пор считается лучшим и самым мощным образцом того, как на умы обывателя воздействуют средства массовой информации, как легко манипулировать миллионами людей, достигая эффекта малыми средствами в течение нескольких минут.

Интересно, что до начала постановки студия рассказала о самом романе и предупредила, что после рассказа начнётся спектакль. Сам Орсон Уэллс начал передачу с предупреждения о том, что детям её лучше не слушать, что речь о романе английского писателя, но действие перенесено в США… Автор назвал фамилии участников спектакля – актёров, музыкантов, техников… И только после этого спектакль начался.

Не помогло. Многие слушатели присоединились к прослушиванию уже позже, когда начали распространяться панические волны. Другие попросту забыли о предупреждении, будучи вовлечёнными в действо. Третьи вообще не слушали радио, а узнали о происходящем десанте марсиан от соседей и при виде автомобилей и бегущих соотечественников, пытающихся выбраться из города.

Во время передачи, кстати, она не только прерывалась на рекламные паузы, но и сопровождалась драматической музыкой, которую исполнял оркестр – казалось бы, что за репортаж с места события (с одной из гостиничных башен города Нью-Арк), который сопровождается музыкой? Но народ на такие мелочи внимания уже не обращал – народ слушал интервью с экспертами в области астрономии (с обсерваторией “связались” по телефону), с “представителями полиции”, причём интервью грамотно прерывались “последними сообщениями с мест катастрофы”. Журналист, который “вёл репортаж” с места, где появилось “жуткое чудовище, которое хватает людей”, вдруг внезапно закричал, после чего “связь с ним оборвалась”.

До сего дня, напомним, эта хэллоуиновская постановка считается непревзойдённым шедевром, доказательством того, как легко можно подчинить своей воле миллионные массы народа.