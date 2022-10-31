Посмотрите на неповторимый Lamborghini Countach LPI 800-4 из Канады

В Канаде показали необычную версию суперкара в изумрудно-зеленом цвете Verde Abete и с колесными дисками бронзового оттенка.

В 2021 году состоялась премьера суперкара Lamborghini Countach LPI 800-4, который стал реинкарнацией классического купе на современном шасси — углепластиковый кузов объединил в себе дизайн прототипа LP 400 S и серийных LP 500, а интерьером, ходовой частью и силовой установкой поделился гибрид Sian FKP 37. Все запланированные к производству 112 автомобилей стоимостью от двух миллионов евро были распроданы менее чем за трое суток. Под конец 2022 года первые суперкары начали поступать клиентам.

Один из автомобилей, не называя имени клиента, продемонстрировал дилерский центр Lamborghini Vancouver. В Канаду прибыл суперкар в изумрудно-зелёном цвете Verde Abete, дополненном колесами и элементами экстерьера бронзового оттенка.

Салон автомобиля получил отделку преимущественно оранжево-коричневой кожей, а остальные детали обиты чёрной кожей. Декоративные же вставки в интерьере выполнены из углепластикового волокна.

Технически же необычный Countach LPI 800-4 повторяет все прочие — суперкар Lamborghini имеет силовую установку, состоящую из атмосферного V12 6.5, суперконденсатора и 7-скоростного «робота». Пиковая мощность системы — 814 лошадиных сил.