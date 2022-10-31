В Канаде нашли тайник с фотокамерами, пролежавший в горах 85 лет

Поисковая команда нашла три брошенных камеры. Сейчас ученые пытаются получить фотографии горы, сделанные с помощью этих камер 85 лет назад.

Специальная поисковая команда компании Teton Gravity Research обнаружила во льдах горы Лукейния фотокамеры, оставленные экспедицией исследователя Брэдфорда Уошберна во время восхождения на гору в 1937 году. Результаты поисковой экспедиции приводятся в журнале Alpine Journal.

Лукейния 85 лет назад была самой высокой вершиной, покоренной человеком в Северной Америке. На обратном пути Уошберну и его спутникам пришлось бросить фотокамеры и альпинистское снаряжение, чтобы благополучно спуститься.

Поисковая команда нашла три брошенных камеры. Сейчас ученые пытаются получить фотографии горы, сделанные с помощью этих камер 85 лет назад.

«Несмотря на очевидную историческую ценность обнаружения этих артефактов, в частности камеры и пленки одного из самых легендарных фотографов в истории, не менее важна и научная ценность находки, которая дает исследователям данные для расчета движения ледников», – отметили ученые.

Местоположение камер помогли установить специалисты из Университета Оттавы, которые рассчитали, куда мог сместиться тайник с оборудованием на леднике за прошедшие годы. В итоге потерянное снаряжение было найдено на удаленном леднике Уолша в национальном парке и заповеднике Клуан – примерно в 19 км от первоначальной точки.

Как отмечает кампания Teton Gravity Research, занимающаяся созданием видеороликов об экстремальных видах спорта и организовавшая эту экспедицию, команде удалось найти три камеры, пленки в которых запечатлели, как эти горы выглядели 85 лет назад. Для историков это все равно, что найти сундук с сокровищами.

Чтобы успешно выполнить поставленную задачу, команда обратилась к эксперту по движению ледников Дороте Меджицкой из Университета Оттавы. Она помогла рассчитать, куда мог сместиться тайник с оборудованием на леднике за минувшие десятилетия. В итоге потерянное снаряжение было найдено на удаленном леднике Уолша в национальном парке и заповеднике Клуан (примерно в 12 милях от первоначальной точки).

Стоит отметить, что Уошберн получил всемирную известность благодаря своим аэрофотоснимкам (многие такие изображения выставлены в Американском музее альпинизма Брэдфорда Уошберна в Голдене, штат Колорадо). Среди найденного оборудования была как раз камера Fairchild F-8. Предполагается, что это был первый в мире аппарат для аэрофотосъемки. Кроме того, экспедиционная группа нашла еще две камеры: DeVry Lunchbox и Bell & Howell Eyemo 71A, в которых осталась пленка.

В настоящее время все оборудование находится в лабораториях Парков Канады. В ведомстве надеются в скором времени представить находки общественности. Как отметил глава экспедиции Гриффин Пост, “мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что что-то можно будет спасти”.