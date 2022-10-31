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Новости В Мире Вновь неспокойно в королевстве: британские консерваторы готовятся выразить вотум недоверия Сунаку
Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Вновь неспокойно в королевстве: британские консерваторы готовятся выразить вотум недоверия Сунаку

Виктория Христова Окт 31, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи Вновь неспокойно в королевстве: британские консерваторы готовятся выразить вотум недоверия Сунаку отключены 27 Просмотров

Не успел новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак вступить в свою должность как уже столкнулся с недовольством депутатов-консерваторов

Не успел новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак вступить в свою должность как уже столкнулся с недовольством депутатов-консерваторов, которое вызвано действиями и перестановками в кабинете министров. Об этом сообщили в британской газете Express.

Проведя многочисленные кадровые перестановки новый премьер не смог сгладить разногласия, которые обострились во время руководства бывшего премьера Лиз Трасс, и объединить “разные крылья партии”. Таким образом, консерваторы не исключают, что в Британии назначит новые выборы лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра уже в новом году.

Один из депутатов отметил, что пока “люди выжидают”, однако письма уже в ближайшее время планируют направить Брейди.

“Я предполагаю, что будет кризис за кризисом и письмо вслед за письмом”, – отметил парламентарий.

Другой член парламента не исключил проведения еще выборов премьера и члена Консервативной партии в 2023 году.

В Express указали на то, что депутаты выражают свое недовольство произошедшими перестановками в кабмине. Они полагают, что Сунак, обещавший назначить на посты министров представителей разных течений партии, не сдержал обещания.

“Это не правительство, в котором представлены разные фракции”, – заключил один из депутатов.

42-летний Риши Сунак , занимавший до это пост канцлера Казначейства, стал самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет.

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