Вновь неспокойно в королевстве: британские консерваторы готовятся выразить вотум недоверия Сунаку

Не успел новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак вступить в свою должность как уже столкнулся с недовольством депутатов-консерваторов, которое вызвано действиями и перестановками в кабинете министров. Об этом сообщили в британской газете Express.
Проведя многочисленные кадровые перестановки новый премьер не смог сгладить разногласия, которые обострились во время руководства бывшего премьера Лиз Трасс, и объединить “разные крылья партии”. Таким образом, консерваторы не исключают, что в Британии назначит новые выборы лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра уже в новом году.
Один из депутатов отметил, что пока “люди выжидают”, однако письма уже в ближайшее время планируют направить Брейди.
“Я предполагаю, что будет кризис за кризисом и письмо вслед за письмом”, – отметил парламентарий.
Другой член парламента не исключил проведения еще выборов премьера и члена Консервативной партии в 2023 году.
“Это не правительство, в котором представлены разные фракции”, – заключил один из депутатов.
42-летний Риши Сунак , занимавший до это пост канцлера Казначейства, стал самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет.