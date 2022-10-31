Недвижимость: выгодное приобретение в ближайшее время?

Недавнее повышение ключевой ставки Банком Канады меняет правила игры на рынке недвижимости страны. Рост цен на жилье в некоторых секторах уже замедляется, и аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы они упадут на 15-25%.

Недавнее повышение ключевой ставки Банком Канады меняет правила игры на рынке недвижимости страны. Рост цен на жилье в некоторых секторах уже замедляется, и аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы они упадут на 15-25%.

Рынок недвижимости в Квебеке развивается в разрозненном порядке. Снижение цен на дома для одной семьи уже наблюдается на некоторых рынках, например, на окраинах Монреаля. « Там, где было больше всего эксцессов», – подчеркивает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека. В других местах снижение цен происходит медленно. Так обстоит дело в Нижнем Сен-Лоране и на северном побережье, « все еще в разгаре последних двух лет»,-отмечает Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный директор Royal LePage в Квебеке.

Однако рано или поздно корректировка рынка недвижимости затронет всю провинцию, считают эксперты. Однако не следует ожидать резкого падения цен, предупреждают они.

Ожидается, что падение цен в жилом секторе достигнет 10% в 2022 году, затем постепенно замедлится и достигнет 20% в 2023 году, считает Чарльз Брант. Однако не все смогут извлечь из этого выгоду, считает аналитик. « Существует множество покупателей со средним достатком, которые могли подождать и которые выиграют от гораздо более комфортных рыночных условий»,-говорит он.

Людей, у которых есть средства, которые могут внести первоначальный взнос, необходимый для смягчения последствий повышения процентных ставок, будет все больше и больше.

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