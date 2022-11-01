Чуда не произошло: найдено тело малыша, пропавшего без вести из утонувшего авто

До последнего хотелось верить, что мальчишка путешествовал по реке в автокресле аки пилигрим.

Полиция Лаваля сообщила, что тело месячного мальчика, пропавшего без вести в реке у северного берега Лаваля, наконец-то найдено. Полиция обнаружила останки пропавшего мальчика недалеко от того места, где был найден частично затопленный семейный автомобиль. В поисках участвовало также немало местных жителей.

Полицейские водолазы нашли тело ребенка поздно утром в понедельник в реке Миль-Иль. Напомним, автомобиль матери ребенка погрузился в воду в прошлую пятницу днем. С тех пор малыша искали водолазы, останавливая поиски только в темное время суток.

Его 40-летняя мать и 4-летняя сестра выжили.

Полиция до сих пор не может поговорить с матерью из-за ее состояния. Женщина находится в больнице в критическом состоянии после инцидента. В то же время второй ребенок, четырехлетняя девочка, уже выписана из больницы и находится с отцом. Об этом сообщила представительница полиции Лаваля Женевьева Майор.

Полицейское расследование все еще продолжается.

Полиция все ещё не сообщает, как машина матери съехала с дороги. Также остаются без ответа вопросы, был ли ребенок в автокресле.