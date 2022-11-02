По прогнозам метеорологов, в ноябре Квебек ожидают рекордно тёплые температуры, скорее всего, будут побиты давние рекорды

Опубликован прогноз погоды на ноябрь. Судя по всему, месяц станет самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой в Квебеке.

За всё время наблюдения за погодой в Квебеке (а первая метеорологическая станция была установлена почти 200 лет назад в центре города Квебек), ни разу средние температуры ноября в районе долины Св.Лаврентия, грубо говоря, между Монреалем и Квебеком), не превышали 12 градусов. И то, этот рекорд был поставлен в 1947 году. С тех пор ноябрь бывал жарким регулярно – доходило до 11 градусов тепла, но, как правило, средние температуры месяца опускались ниже 10 градусов, а иногда и доходили до двух градусов Цельсия.

На сей раз, согласно прогнозам, ноябрь либо побъёт рекорд, либо повторит его. Скорее всего, средняя температура достигнет 14 градусов, но даже если рассчитанные движения атмосферы, которые должны принести тёплый воздух, окажутся ошибочными, можно с уверенностью предсказать, что до 12 градусов температура повысится.

В первый же ноябрьский день была зарегистрирована самая выскокая температура 1 ноября за всю историю – это случилось в Шербруке, где градусник показал 24,1 градус. Кстати, в 1963 году в том же Шербруке тоже была достигнута рекордная температура 1 ноября – 23,9 градусов. Как видим, предыдущий рекорд продержался 59 лет.

Ожидается также, что бОльшая часть дней будет солнечной, хотя, конечно, какой ноябрь без дождей. Но вот снега в Монреале, Квебекграде и даже северней – в Шарльвуа, Сагне, Абитиби, не ожидается.

Идущие сейчас процессы позволяют также утверждать, что сильные заморозки тоже наступят позже, а уж если лёд в отдельных районах по ночам и будет образовываться, то, на радость автомобилистам, быстро растает уже утром.

Разумеется, когда речь идёт о среднемесячных температурах, следует ожидать, что в отдельные дни она будет опускаться, но в этом ноябре нас ожидают и температуры до 20 градусов днём и до 10 градусов ночью.

Так что, нас ожидает жаркий ноябрь, чему обычные жители, конечно, рады. Будем надеяться, метеорологи не ошибаются.