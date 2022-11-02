Обстрел территории Южной Кореи вызвал резкую ответную реакцию Сеула. Никто, вроде бы, не разбирается, был ли обстрел случайным или преднамеренным

В нынешней взрывопасной обстановке в мире любой локальный конфликт с участием мировых держав чреват очень серьёзными последствиями.

По заявлению Сеула, в среду, 2 ноября, “впервые с момента раздела Кореи на Южную и Северную (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая республика), территория Южной Кореи подверглась ракетному обстрелу со стороны Северной.

Хотя пока непонятны обстоятельства обстрела – возможно, речь идёт о случайном попадании ракеты, выпущенной в ходе учебных стрельб или испытаний, вооружённые силы Республики Корея тут же ответили огнём на огонь и выпустили несколько ракет по направлению территории КНДР.

В официальном коммюнике, правительство Южной Кореи утверждает, что не менее 23 северокорейских ракет было выпущено по приграничным территориям, а в ответ были выпущены не менее трёх ракет со стороны Южной Кореи.

В заявлении не уточняется, были ли эти ракеты выпущены по территории Северной Кореи или же они были лишь предупреждением и упали в нейтральных водах или же на территории Южной части страны.

Но опасней всего тот факт, что эскалация продолжается и развивается весьма быстро. По последним сообщениям, армия Северной Кореи в ответ произвела не менее ста выстрелов из артиллерийских орудий. В ответ в ряде районов Южной Корее была объявлена воздушная тревога, а войска выдвинуты на позиции.

Угрожающие новости приходят ежечасно, и в свете нынешнего положения в мире, который стоит на волосок от мировой войны, любой конфликт с участием мировых держав (Южная Корея пользуется поддержкой США, а Северная – Китая и России), может стать катализатором всеобщей бойни.

По самым последним сообщениям, в Сеуле собрался на срочное совещание Совет по Национальной безопасности.