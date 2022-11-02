Власти Канады запланировали заселять иммигрантами отдаленные поселения

Квота приема иммигрантов к 2025 году будет повышена до 500 тысяч ежегодно, сообщило Министерство по вопросам иммиграции Канады. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба канадского ведомства.

Квота приема иммигрантов к 2025 году будет повышена до 500 тысяч ежегодно, сообщило Министерство по вопросам иммиграции Канады. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба канадского ведомства.

Согласно заявлению министерства, в 2023 году планируется выдать 465 тысяч разрешений на въезд для иммигрантов, в 2024 году число разрешений на въезд повысится до 485 тысяч, а в 2025 года миграционная квота будет доведена до полумиллиона человек в год. Ведомство отмечает, что иммигрантов будут селить по всей территории страны, в том числе небольших отдаленных поселениях.

Отметим, в 2021 году приехало более 405 тысяч иммигрантов. В апреле премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в 2022 году страна примет более 400 тысяч иммигрантов.