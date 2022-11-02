Жителей Нидерландов стимулируют рожать детей

Жители Нидерландов, планирующие стать родителями, должны стремиться к тому, чтобы родить своего ребенка к 31 декабря 2024 года, пишет 1 ноября газета Algemeen Dagblad.

Жители Нидерландов, планирующие стать родителями, должны стремиться к тому, чтобы родить своего ребенка к 31 декабря 2024 года, пишет 1 ноября газета Algemeen Dagblad.

Дело в том, что из-за решения правительства об изменении порядка налогообложения люди, у которых первый ребенок появится 1 января 2025 года или позже, больше не будут иметь доступа к налоговой льготе в размере около €30 000.

Это результат отмены возвращаемого налогового кредита, связанного с доходом (IACK), который был призван обеспечивать финансовую привлекательность к продолжению работы для новоиспеченных родителей. Но поскольку правительство делает уход за детьми почти бесплатным, IACK, по мнению кабинета министров, становится излишним.

Однако переход происходит слишком резко, отмечает издание. Положение о льготах для вновь рожденных утратит силу в момент, когда часы возвестят наступление 1 января 2025 года. Таким образом, родители, впервые родившие ребенка 31 декабря 2024 года, будут иметь доступ к этому пособию, а те, у которых первенец появится несколькими часами позже — нет.

Парламентарии этому не рады. «Следует ожидать, что люди будут стремиться к преждевременным родам. Пусть по этому поводу не будет никаких сомнений. Вот к чему ведут подобного рода налоговые инициативы. Они чреваты явными неприятностями, не так ли?» — заявил изданию депутат Питер Омцигт.

Однако правительство не планирует ничего менять. Постепенность в изменении налоговых правил могла бы смягчить ситуацию, но это будет стоить денег, тогда как решительная отмена IACK экономит правительству €1,7 млрд в год, пишет газета.