В сточных водах Канады обнаружили опасное вещество

Ученые из Университета Торонто, а также Университета китайской академии наук, провели исследование сточных вод. В них обнаружили опасное вещество, которое может привести к появлению новых микроорганизмов.

Ученые из Университета Торонто, а также Университета китайской академии наук, провели исследование сточных вод. В них обнаружили опасное вещество, которое может привести к появлению новых микроорганизмов.

Статья с результатом исследований опубликована в журнале Environmental Science & Technology. Исследователи провели исследование сточных вод на очистных сооружениях в городе Онтарио. Всего извлекли десять образцов сточного осадка. Исследователи смогли выделить 103 вещества-кандидата. Чаще всего встречался триклозан.

Там обнаружили в осадке вещество триклозан, которое входит в состав мыла, чистящих средств и зубной пасты. Данное вещество является антибактериальным и обладает мощным противомикробным действием. Наличие такого вещества в сточных водах может поспособствовать естественному отбору резистентных микроорганизмов, которые способны вызывать тяжелые инфекции.

При этом они будут тяжелее прочих поддаваться лечению. Примечательно, что в США триклозан находится под запретом и данное вещество отсутствует даже в антисептиках. Однако в ряде государств триклозан разрешается применять в различных гигиенических средствах.

Очистные сооружения — это огромные водовороты микробов и антибактериальных химикатов, которые являются идеальным местом для развития устойчивости к антибиотикам. Разнообразный набор антибиотиков вымывается в стоки вместе с множеством различных штаммов бактерий, которые накапливаются в очистных сооружениях и смешиваются.

Сегодня устойчивость к антибиотикам считается одной из самых серьезных угроз для глобального здравоохранения. Во всем мире растет число инфекций, которые когда-то легко поддавались лечению, таких как пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез, становится все труднее лечить, поскольку используемые антибиотики становятся менее эффективными. Устойчивые к антибиотикам супербактерии в последнее время стали одной из основных причин смерти во всем мире, и мало признаков того, что эта тенденция остановится.