Недвижимость: чем дышит рынок жилья?

В последние месяцы действительно наблюдается спад в сделках с недвижимостью. Рост ставок по ипотечным кредитам и опасения по поводу рецессии сказываются на балансе.

В последние месяцы действительно наблюдается спад в сделках с недвижимостью. Рост ставок по ипотечным кредитам и опасения по поводу рецессии сказываются на балансе. «Несмотря на нехватку доступной недвижимости, домохозяйствам становится все труднее претендовать на получение ипотечного кредита», – отмечает Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

В Канаде банковский регулятор проводит «стресс-тест» для ипотечных заемщиков. Таким образом, наше финансовое учреждение должно использовать более высокую из следующих ставок: 5,25% или согласованную ставку + 2 %. в течение фиксированного пятилетнего срока эта квалификационная ставка колеблется около 7 %, что является значительной ставкой, которая подрывает доступность рынка жилья. Для ипотеки с регулируемой процентной ставкой в размере 300 000 долларов повышение ставки по ипотеке на полпроцента (0,50 %) представляет собой ежегодное увеличение выплат более чем на 900 долларов (согласно калькулятору Управления по финансовым рынкам). Это означает несколько тысяч долларов в конце года, если ставки будут расти несколько раз.

Кроме того, несколько экономистов прогнозируют коррекцию рынка жилой недвижимости в Канаде к концу 2023 года. Так обстоит дело с Дежарденом, который ожидает снижения средней цены на недвижимость по стране на 15% (экономические исследования, 8 июня 2022 г.). Но обвала рынка не ожидается, поскольку ожидается, что средняя цена жилья останется на 25% выше, чем в декабре 2019 года, подчеркивает кооперативное движение.

Рынок недвижимости в Квебеке также может быть лучше. «У нас мы говорим в первую очередь о замедлении роста цен до их снижения»,-уточняет Чарльз Брант. Более низкая ставка долга и более высокая норма сбережений жителей Квебека работают в их пользу. Однако регион Монреаля и курортные регионы, такие как Л’Эстри и Лаурентиды, более подверженные чрезмерным ценам во время пандемии, могут пострадать больше. «В случае Квебека, где рост цен был более умеренным, стабилизация цен более вероятна, чем снижение», – добавляет наш эксперт.

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Ольга Успенская

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