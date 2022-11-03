Квебек отказывается принимать положенное количество иммигрантов

Основная причина во французском языке.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего утверждает, что провинция не может принимать более 50 000 иммигрантов в год. Так лидер Квебека прокомментировал планы Оттавы значительно повысить уровень иммиграции в стране.

Напомним, федералы рассчитывают к 2025 году ежегодно принимать около 500 000 вновь прибывающих в Канаду. Для сравнения, Департамент иммиграции заявил, что в прошлом году было принято 405 000 постоянных жителей.

Лего заявил, что федеральное правительство “должно понимать, что перед Квебеком стоит особая задача по сохранению французского языка”.

“Уже при 400 000 была проблема, а при 500 000 — тем более, — объяснил Лего. – Уже при 50 000 нам трудно остановить упадок французского языка”.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, “что правильно организованная иммиграция может помочь решить проблему нехватки рабочей силы в Квебеке и что Оттава готова помочь провинции обеспечить больший экономический рост”.

Трюдо добавил, что “Квебек уже давно имеет возможность повысить свои иммиграционные пороги. Каждый раз, когда я разговариваю с владельцами бизнеса в Монреале или в регионах, они подчеркивают, насколько важно бороться с нехваткой рабочих рук”.

Важно. Иммиграционное соглашение Квебека с Оттавой позволяет провинции принимать процент новоприбывших, равный ее демографическому весу в стране – 23%. Таким образом в Квебек сможет приезжать до 115 000 человек, если Канада будет принимать 500 000 иммигрантов в год.

Однако по словам Лего, максимальное количество иммигрантов в год, которое провинция может должным образом интегрировать, составляет 50 000 человек. Он отмечает, что даже самый амбициозный план, представленный политической партией во время недавних провинциальных выборов, устанавливает максимальную цель в 80 000 вновь прибывших.

На этой неделе цифру в 50 тысяч новых жителей подтвердила и министр по иммиграции Квебека Кристин Фрешетт.

По словам Фрешетт, иммиграционные цели провинции основаны на ее способности обучать новоприбывших французскому языку. Она добавила, что прием большего количества людей усугубит нехватку жилья.

На вопрос, рискует ли Квебек потерять влияние в случае снижения его демографического веса, Фрешетт ответила, что провинция полагается на приверженность Трюдо сохранению политического влияния Квебека в Канаде.