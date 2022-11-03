Квебек пытается сделать присягу Короне необязательной

Об этом особенно мечтают партии сепаратистов.

Правительство Квебека заявляет, что намерено максимально быстро внести законопроект, делающий принесение присяги королю необязательным для депутатов национального собрания. Однако пока неясно, имеет ли провинция право сделать это без внесения поправок в конституцию Канады.

Все три избранных члена Партии Квебекуа (PQ) и 11 избранных членов Солидарного Квебека (QS) отказались присягнуть на верность Короне во время церемонии приведения к присяге в законодательном органе Квебека в прошлом месяце. Лидеры партий говорят, что эта традиция “архаична” и ей не место в национальном собрании Квебека. Вместо этого они присягнули только на верность народу Квебека.

Однако часики тикают — новая сессия законодательного органа начинается 29 ноября, спикер дал понять, что без присяги выборные должностные лица с QS и PQ не могут занять свои места в синем зале.

В ответ на это министр юстиции Саймон Джолин-Баррет заявил, что надеется найти быстрое решение политической проблемы, которая вызвала ряд конституционных вопросов.

Однако даже если Квебек примет провинциальный законопроект, делающий присягу королю Карлу III необязательной, пока неясно, можно ли его будет применить на самом деле, поскольку он – очевидно – прямо противоречит канадской конституции.

Напомним, что спикер Франсуа Паради вынес решение по этому вопросу, и оно не оставляло места для сомнений. Он акцентировал внимание, что все члены парламента должны принести присягу или рискуют быть исключенными из синего зала. Об этом он сказал в письме лидерам PQ и QS, которое было обнародовано во вторник.

Однако лидер PQ Поль Сен-Пьер Пламондон не согласился с решением Паради. Он заявил, что это “мнение” уходящего спикера, который больше не будет председательствовать в национальной ассамблее с 29 ноября. Национальная ассамблея выберет нового спикера, когда откроется сессия.