И снова пылают авто: ещё один пожар на парковке в Монреале

Причина возгорания пока неизвестна.

Не успели монреальские пожарные отдохнуть после тушения 16 автомобилей в среду и четверг, как в пятницу произошел ещё один крупный пожар на парковке. На сей раз не повезло автовладельцам в Лашине.

Рано утром полиция получила звонок о возгорании автомобиля. Около 4-15 утра пожарные прибыли на парковку в промышленной зоне на Пасифик-авеню, недалеко от въезда на мост Мерсье.

Оказалось, что горит сразу 12 автомобилей. Более того – огонь также перекинулся на соседнее здание. Пока неясно, насколько сильно оно пострадало.

По словам представителя полиции Жан-Пьера Брабана, на место происшествия была вызвана группа по поджогам. Полиция говорит, что еще слишком рано рассуждать о том, связаны ли возгорания автомобилей за последние пару дней.

В результате пожара люди не пострадали.