Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Внимание, переводим стрелки часов на час назад!
heure
Перевод часов на час назад в 2 ночи с 5 на 6 ноября. Фото Меган Хорхенсен.

Внимание, переводим стрелки часов на час назад!

Megan Jorgensen Ноя 4, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 119 Просмотров

В ночь с 5 на 6 ноября, в 2 часа ночи время отодвинется на час! То есть, будет снова 1 час ночи. Путешествие во времени возможно, как видим!

Переводим часы на зимнее время – спим на час больше, но зачем всё это делается, вопрос весьма спорный.

Как обычно, в ночь с первой субботы ноября на первое воскресенье месяца мы переводим стрелки часов назад. Хорошая новость состоит в том, что мы можем поспать на час больше. Плохая состоит в том, что опять и снова, как всегда происходит дважды в год, всю структуру экономики немного лихорадит, а на здоровье многих жителей регулярная необходимость перестраивать свои внутренние часы сказывается.

В 2022 году стрелки часов в Квебеке переводятся на зимнее время в ночь с 5 на 6 ноября. Ровно в 2 часа ночи время отодвигается назад, и на часах, привязанных к сети, появится время 1 час.

Обычные механические часы, часы разных приборов без выхода в Интернет (например, кухонные плиты, настенные механические часы и т.д.) время, разумеется, не меняют, поэтому не забудьте поменять его вручную

В любом случае проверьте ваши приборы – поменяли ли они время на зимнее автоматически или нет, лишней такая проверка не будет.

Согласно результатам исследований, опубликованных в Канадском журнале психиатрии (Revue canadienne de psychiatrie) – более половины взрослых канадцев испытывают проблемы со сном, в частности, и из-за смены часа, хотя, конечно, влияют и другие факторы, от личных финансовых проблем до беспокойства из-за пандемии или опасности большой войны.

В принципе, всё больше и больше стран отказываются от перехода на зимнее и летнее время, а медики всё упорнее говорят о том, что этот процесс вреден для здоровья. В Канаде тоже нарастает движение за отказ от перевода стрелок, и, возможно, по меньшей мере ряд провинций уже в 2023 году откажутся от этих пертурбаций. Но пока стрелки перевести придётся, а что ещё делать-то?

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal