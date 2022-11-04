В ночь с 5 на 6 ноября, в 2 часа ночи время отодвинется на час! То есть, будет снова 1 час ночи. Путешествие во времени возможно, как видим!

Переводим часы на зимнее время – спим на час больше, но зачем всё это делается, вопрос весьма спорный.

Как обычно, в ночь с первой субботы ноября на первое воскресенье месяца мы переводим стрелки часов назад. Хорошая новость состоит в том, что мы можем поспать на час больше. Плохая состоит в том, что опять и снова, как всегда происходит дважды в год, всю структуру экономики немного лихорадит, а на здоровье многих жителей регулярная необходимость перестраивать свои внутренние часы сказывается.

В 2022 году стрелки часов в Квебеке переводятся на зимнее время в ночь с 5 на 6 ноября. Ровно в 2 часа ночи время отодвигается назад, и на часах, привязанных к сети, появится время 1 час.

Обычные механические часы, часы разных приборов без выхода в Интернет (например, кухонные плиты, настенные механические часы и т.д.) время, разумеется, не меняют, поэтому не забудьте поменять его вручную

В любом случае проверьте ваши приборы – поменяли ли они время на зимнее автоматически или нет, лишней такая проверка не будет.

Согласно результатам исследований, опубликованных в Канадском журнале психиатрии (Revue canadienne de psychiatrie) – более половины взрослых канадцев испытывают проблемы со сном, в частности, и из-за смены часа, хотя, конечно, влияют и другие факторы, от личных финансовых проблем до беспокойства из-за пандемии или опасности большой войны.

В принципе, всё больше и больше стран отказываются от перехода на зимнее и летнее время, а медики всё упорнее говорят о том, что этот процесс вреден для здоровья. В Канаде тоже нарастает движение за отказ от перевода стрелок, и, возможно, по меньшей мере ряд провинций уже в 2023 году откажутся от этих пертурбаций. Но пока стрелки перевести придётся, а что ещё делать-то?