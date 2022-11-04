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Новости Власти Канады запретили китайским компаниям заниматься горнодобычей

Власти Канады запретили китайским компаниям заниматься горнодобычей

Виктория Христова Ноя 4, 2022 Новости, Новости Канады, Политика Комментарии к записи Власти Канады запретили китайским компаниям заниматься горнодобычей отключены 59 Просмотров

Указание отозвать свои инвестиции в канадские горнодобывающие компании от властей Канады получили китайские разработчики минеральных ресурсов Sinomine Resource Group, Zangge Mining и Chengxin Lithium

Указание отозвать свои инвестиции в канадские горнодобывающие компании от властей Канады получили китайские разработчики минеральных ресурсов Sinomine Resource Group, Zangge Mining и Chengxin Lithium, сообщает 3 ноября издание Yicai Global.

Правительство Канады высказало повышенное беспокойство по поводу национальной безопасности и критически важной цепи поставок минералов.

Компании Simomine было дано 90 дней на продажу своей доли в Power Metals Corp., которая управляет тремя горнодобывающими проектами в Канаде с богатыми ресурсами лития, цезия и тантала, и на расторжение эксклюзивного соглашения о продаже прав на минералы, сообщила сегодня компания из Пекина, ссылаясь на уведомление, направленное ее гонконгскому филиалу. Назначенные директора также должны выйти из состава совета директоров канадских фирм. В декабре прошлого года компания приобрела 5,7% акций ванкуверской компании Power Metals за 1,5 миллиона канадских долларов ($1 миллион).

На прошлой неделе канадское правительство ввело новые ограничения на иностранные инвестиции в критически важные производства минералов, которые используются в мобильных телефонах, электромобилях, солнечных батареях и других развивающихся технологиях.

«Решения правительства основаны на фактах и доказательствах, а также на рекомендациях экспертов по критически важным минералам, канадского сообщества по безопасности и разведке, а также других партнеров правительства», — заявило вчера министерство инноваций, науки и экономического развития Канады.

В июне Zangge Mining заявила, что заплатит $50 миллионов наличными за 65-процентную долю в проектной компании канадской горнодобывающей компании Ultra Lithium, которая владеет правами на разработку литиевого проекта Laguna Verde на соленом озере в Аргентине. Компания Golmud, расположенная в западной провинции Цинхай, подтвердила сегодня, что эти инвестиции теперь под угрозой.

Chengxin Lithium также будет вынуждена отказаться от своей контрольной доли в 19,8% акций в Lithium Chile, которую она приобрела через гонконгское подразделение в январе и апреле этого года. Компания Lithium Chile, базирующаяся в Калгари, владеет 13 проектами по добыче лития из соленых озер в Чили и Аргентине.

Однако приобретение компанией Sinomine в 2019 году канадской компании Tantalum Mining Corporation остается в силе, несмотря на ужесточение правил, поскольку на тот момент оно прошло правительственную проверку на безопасность, сообщила сегодня компания.

 

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