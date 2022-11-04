Канада предписала фирмам Китая продать доли канадских сырьевых компаний

Китай является доминирующим игроком в области переработки важнейших полезных ископаемых, а также в производственной цепочке поставок компонентов аккумуляторных элементов.

Указание трем китайским компаниям продать доли в канадских компаниях, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, дал министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань, 3 ноября сообщает Reuters.

По словам Шампаня, власти Канады приняли это решение после того, как службы национальной безопасности Канады провели проверку иностранных компаний.

Указание появилось всего через несколько дней после того, как канадский министр объявил, что страна введет ограничения на участие зарубежных государственных компаний в сырьевой отрасли.

Указание затронуло компанию Sinomine, которой предписали продать долю в Power Metals Corp, компанию Chengze Lithium, которой предписали продать долю в Lithium Chile Inc, а также компании Zangge Mining, от которой потребовали продать долю в Ultra Lithium Inc.

Отметим, минералы и металлы, такие как литий, кадмий, никель и кобальт, являются важнейшими компонентами всего — от ветряных турбин и электромобилей до ноутбуков, солнечных панелей и аккумуляторных батарей.

Китай является доминирующим игроком в области переработки важнейших полезных ископаемых, а также в производственной цепочке поставок компонентов аккумуляторных элементов.