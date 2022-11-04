Засуха в Саскачеване оказалась сильнее, чем в 1930-х

Состояние почвы в западном Саскачеване намного хуже, чем в «грязные тридцатые годы», заявил президент ассоциации животноводов Саскачевана Гарнер Деобальд

Состояние почвы в западном Саскачеване намного хуже, чем в «грязные тридцатые годы», заявил президент ассоциации животноводов Саскачевана Гарнер Деобальд, 3 ноября сообщает сетевое издание The Western Producer.

«Сейчас не просто немного суше, чем в 1930-х годах, а гораздо суше», — сказал Деобальд. Например, в Свифт-Ток в 2022 году выпало осадков на 300 мм меньше среднего, вдвое меньше, чем в засуху 1930-х годов. Это 11-й год подряд с осадками ниже нормы. В 1930-х самая длинная засуха была два года подряд.

Деобальд сказал, что у современных фермеров есть технологии, оборудование и сорта сельскохозяйственных культур, чтобы пережить трудные времена. Но он считает, что людям надо разъяснить, насколько сухо стало в прериях.

Почва суше, чем год назад, в прямоугольнике, ограниченном от Саскатуна на запад до границы с Альбертой и на юг до границы с Монтаной. По оценкам, 78% пахотных земель провинции имеют низкий или очень низкий уровень влажности верхнего слоя почвы.

«Даже регионы, где в начале года был избыток влаги, сейчас засуха. Аграрии надеются на скорый дождь», — говорится в отчете провинции от 20 октября. Отчет о состоянии в Саскачеване опубликован до снежной бури 23 октября, когда местами выпало до 30 см мокрого снега.

В Альберте на 40% пахотных земель наблюдается засуха по состоянию на 11 октября, согласно окончательному отчету провинции Альберта.

«Это действительно хорошо, что выпал снег, но многие производители предпочли бы дождь», — сказал специалист по расширению посевов в Saskatchewan Agriculture Мэтью Стразерс.

Как только снег растает, в некоторых районах будет около 20 мм влаги, что полезно, но не изменит ситуацию перед зимой. Многие производители в западной части Саскачевана из-за засухи решили не сеять озимые пшеницу и рожь. Те кто посеял озимые зерновые, сообщают, что урожай взошел слабо или вообще не взошел. Площади под озимыми зерновыми на юго-западе сократились на 38%.

Условия в западно-центральной части Саскачевана ненамного лучше. «Аграрии молятся о дожде этой осенью, чтобы влага в почве восстановилась до того, как наступит зима и земля замерзнет», — говорится в отчете.

Многодневные дожди необходим, чтобы в почву попало достаточно влаги для прорастания посевов и травы на пастбищах следующей весной.

Деобальд сказал, что у производителей крупного рогатого скота достаточно запасов корма, чтобы пережить зиму. Тем, кто пострадал от четырех-пяти лет засухи, придется покупать корм, а они не имеют такой возможности.