Вновь о чеке от правительства Квебека на 400-600 долларов. Порядок получения денег и что надо предпринять

Пояснения по выплате финансовой помощи, предоставляемой правительством Квебека практически всем взрослым жителям.

Во-первых, и это очень важно — ничего предпринимать не надо! Вообще никаких действий совершать не требуется. Почему это важно? Потому что нет сомнения в том, что мошенники уже начали подготовку к событию, и в скором времени многие получат «указания» о том, как и куда надо зайти, какие данные предоставить о вашем банковском счёте, номере соцстрахования и местах, в которых вы прячете наличные деньги. И, как ни странно, на такие письма-уловки люди до сих пор ловятся. Поэтому и подчёркиваем, что никаких действий со стороны потенциального получателя чека не требуется. Всё делается со стороны правительства. Увидете настоятельную просьбу показать ваши данные, тут же в спам её. То же касается возможных визитов «представителей правительства» – лучше всего, конечно, вызвать полицию, но вряд ли мошенники будут дожидаться, посему просто гнать пинками (но осторожно, чтобы не попасть под наказание за избиение негодяя).

Теперь о деньгах: Как уже неоднократно сообщалось, в ближайшее время начнётся раздача слонов, ой, раздача чеков на суммы от 400 до 600 долларов, которые правительство Квебека выделило на поддержку семей. Эти суммы получат примерно шесть с половиной миллионов жителей Квебека. И все эти деньги должны быть получены жителями до Рождественских праздников.

Сумма зависит от уровня доходов. Если человек получил 50 тысяч долларов и меньше в течение 2021 года, то он получит 500-600 долларов (точная сумма зависит от уровня дохода). Если доходы составили свыше 50 тысяч доллров, но менее 100 тысяч, то человек получает 400 долларов. Если зарплата и другие доходы были выше 100 тысяч, то деньги не положены.

Как определяется сумма: На основании декларации о налогах за 2021 год, то есть, на основании той декларации, что человек подал весной этого года.

В Квебеке в 2021 году примерно шесть с половиной миллионов жителей имели доходы менее 100 тысяч долларов на человека. Это прмерно 95% всех работников. Из общего числа примерно миллион восемьсот тысяч заработали от 50 до 100 тысяч долларов, а примерно четыре миллиона семьсот тысяч — менее 50 тысяч.

Когда будут выплачены полагающиеся суммы: Правительство обещает произвести выплаты и полностью рассчитататься по этому вопросу до Рождества. Выплаты начнутся в начале декабря. Если будут какие-то изменения, правительство уведомит об этом заранее.

На какую ещё финансовую помощь можно надеяться квебекцам: Лица, которым исполнилось 70 лет, получат финансовую помощь в сумму 2 200 долларов, эта сумма выплачивается отдельно, и деньги 400-600 долларов, о которых говорится выше, в неё не входят. К тому же, федеральное правительство Канады проводит похожую политику, суммы к выплатам там иные, но пока рано говорить о деталях, хотя правительство Канады тоже обещает начать выплаты в ближайшем будущем.