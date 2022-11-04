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Новости Новости Квебека и Монреаля В Монреале за сутки сгорело 16 автомобилей

В Монреале за сутки сгорело 16 автомобилей

Olga Fedak Ноя 3, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 102 Просмотров

Количество поджогов в Монреале увеличивается.

Монреальские пожарные работали без отдыха в среду вечером и в четверг утром, потушив не менее 16 пылающих автомобилей.

Сначала спасатели были вызваны в промышленную зону в районе Сен-Лоран около 20:40 в среду. Там им пришлось тушить три горящих автомобиля, припаркованных на бульваре Лебо, недалеко от улицы Джинс.

Затем, около 4:30 утра, на улице Сен-Амур — тоже в Сен-Лоране — на коммерческой стоянке сгорело не менее 10 автомобилей.

Всего через полчаса поступил еще один звонок в службу экстренной помощи по поводу трех горящих автомобилей на 32-й авеню возле улицы Жозефа Дюбрея.

Полиция пока не может сказать, связаны ли эти пожары. Однако все случаи расследуются как поджоги.

О травмах не сообщается.

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