Дважды в год мы передвигаем стрелки часов. То взад, то вперёд. Но зачем и кому это выгодно?

В связи с очередным переводом стрелок на народные массы публикуем размышления от читателя, приславшего свои раздумья по этому поводу. Соглашаться или нет, каждый решает сам.

Напоминаем, переход на зимнее время: В ночь с 5 на 6 ноября

Сменили время. Передвинули стрелки на час. Народ долго разбирался настроение никудышное, переделки расписаний автобусов и поездов стоят недешево.

Кто-то опоздал на работу, из-за чего случилась авария на подстанции и убытки составили миллион рупий. Кто-то в спешке напялил чужие (женские!) трусики, а кто-то забыл натянуть иссине черный бюстгательтер и мучительно думает, как мужу объяснить, куда его подарок делся — из дома выходила собаку выгулять — был, а вернулась, нет его! Куда делся, невдомек.

Одним словом, потери материально-эмоциональные — неподсчитываемы. Сравнимы с мировой войной — и то, по всему миру такая чехарда.

А зачем устраивают дважды в год? Чтоб энергию экономить? Чушь! Полная. На бытовые нужды даже в слаборазвитых странах уходит не свыше 5% энергии. Остальное — транспорт, заводы, колбасные цеха, телестудии и церковные люстры — всё это как горело свои положенные часы, так и горит. Ни на секунду не уменьшается расход, ни на ватт.

Из 5% энергии, расходуемой на бытовые нужды (вновь подчеркнем — 5% — в самых слаборазвитых странах, где нет алюминиевых заводов и и не налажено производство танков с экскаваторами), часть расхода тоже совершенно не меняется — лифт как вез тебя утром и вечером, так и везет, хоть на три часа время поменяй. Холодильник как работал, так и работает. Утюгом ты как гладила черный бюстгальтер, так и продолжаешь гладить. Телефон как заряжали, так и заряжаем. И т.д.

А всё это — 90% от расходов. Сокращается только расход на лампочки в квартире, потому как фонари на улицах тоже горят положенное время — на час позже или раньше включаются, но на час позже или раньше и выключаются. А вот дома на час меньше надо тратить света. И всё. Это 1% от трат на бытовые нужды (лампочка меньше всего энергии берет — да и то, в туалете ее все равно надо включать столько, сколько и за день до перевода стрелок — если, конечно, окна в туалете нет).

Итак, в лучшем случае, мы экономим 0,001% от энергии. А тратим на потери от изменений расписания и моральные удары судьбы по переносице сковородой, из-за того, что время спутал и вернулся домой позже, да еще со следами губной помады на носу — тратим гораздо больше.

Итак, чушь все это — про экономию. В последнее время заговорили, впрочем, про борьбу с депрессией — мол, час вперед, светлее вокруг, светлее на душе. Ха, лучше бы снегопады отменили. Депрессия на убыль пошла бы немедленно. А тут получается странно — сначала, осенью, время отодвигаем назад, дабы народ зимой депрессировал, а когда он до ручки к весне дошёл, тут его из депрессии и вытаскиваем переносом на час вперед. Причем, то, что теперь потенциальный депрессивно-настроенный индвиидум на час больше живет в темноте вечером, перед сном, когда как раз тяжелее всего на душе — в расчет не принимается. Равно как и мнение ряда знатоков-профессионалов, что депрессии самой по себе не существует, а речь о комплексе разных факторов, с общей обстановкой за бортом организма совершенно не связанной.

Итак, очевидно, речь о заговоре. Но кто и когда заговор устроил? Когда — понятно, в тот миг, когда первая страна (вроде бы, Британия), заставила всех менять время раз в полгода. Зачем? Версии разные. Склоняюсь к самой логичной:

Сложно заставить весь народ в едином порыве заниматься одним и тем же делом. Кому нравятся черные бюстгальтеры, а кому белые. Кто любит секс, а кому котлеты подавай. Кто на комедию идёт, а кто без боевика жизни не представляет. Кто за президента жизнь отдаст, а кто за президента тоже горой, но жизнь пожалеет. Раньше всех в армию загоняли. Но и то, женщины отлучены были, к тому же больные отлынивали и так далее. Теперь во многих странах и этой отдушины нет.

Так что, единственное действие, которое позволяет государству дважды в год повелевать судьбами всех, без исключения, дееспособных граждан страны, заставляя их прыгать через скакалку по приказу (читай — переводить стрелки), единственное действие, которое объединяет всех — от тупейших драконо-бенганов до мудрейших героев борьбы с платкастой нечистью, — это перевод стрелок часов раз в полгода. И тем самым, в мозгу каждого из нас откладывается махонький такой знак — страна сказала — надо, народ ответил — есть! Каждые шесть месяцев рефлекс обновляется.

А зачем это надо? А так, на всякий случай, чтоб знали, чтобы чувствовали, кто в жизни хозяин. И мало ли что может случиться. Марсиане напрыгнут на своих треногах, а мы — вот мы! Все, как один, в едином строю. По приказу государства, за винтик — хвать, и повернули, куда требуется.

А вы говорите, “отменяйте, мол, двухразовые скачки часов в год”. Нет уж, пусть будут! Мало ли, когда пригодится.