Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Животные Осень – сезон устриц. А что мы о них знаем?
Huitres
Устрицы на блюде. Разумеется, с лимонным соком. Фото из Интернета.

Осень – сезон устриц. А что мы о них знаем?

Megan Jorgensen Ноя 5, 2022 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология, Сам себе ресторан, Это интересно Оставить комментарий 72 Просмотров

Осень — сезон устриц. Так что, гурманы, покупайте устрицы, пока их много и они свежие. Несколько малоизвестных фактов об устрицах. И пара рецептов на закуску

Несколько слов об устрицах, сезон которых в Квебеке в самом разгаре, спешим насладиться, пока на прилавках царит их разнообразие.

Сезон устриц в самом разгаре, в ноябре и декабре они наливаются соками, становятся особенно вкусными, а на прилавках магазинов видов устриц больше всего (вообще-то, в Квебеке осенью и в декабре можно купить до тридцати пяти видов устриц, а в остальные месяцы — примерно дюжину).

В Квебеке 90% всех потребляемых устриц производится на устричных фермах, причём интересно то, что большая часть таких ферм принадлежит представителям так называемых коренных народов, так сложилось традиционно, да оно и логично — устрицы выращиваются на дне водоёма и, как правило, их собирают после появления прочного льда — во льду проделывается большое отверстие, и со дна водоёма собирается улов. А так как ранний лёд есть только на севере, где проживают коренные народы, вот им и судьба в руки.

После покупки, устрицы можно хранить в холодильнике до восьми недель. Проверить их качество легко — если после вскрытия устрицы в ней есть жидкость, значит, они в хорошем состоянии. Это жидкость надо слить. А когда устрица станет выделять новую жидкость, её уже можно потреблять.

Устрицы едят, как правило, сырыми, хотя в некоторых странах их готовят и добавляют в разные блюда. Их можно жарить, варить в воде или на пару, тушить.

Обладают ли устрицы свойствами усиливать мужскую силу? Ха… это миф, но полезных элементов и витаминов в них много, включая цинк, который на самом деле придаёт энергию организму.

Наконец, устрицы являются важной составной частью мировой экосистемы — они фильтруют океанскую воду, причём каждая устрица пропускает через себя десятки литров воды в сутки, так что их роль в очистке вод велика.

И на закуску, два рецепта с устрицами:

Спагетти c устрицами

Продукты для спагетти с устрицами:

  • Килограмм устриц – промыли и подсушили
  • Две столовых ложки оливкового масла
  • Перец красный один
  • Чашка томатов консервированных
  • Столовая ложка мелко рубленного чеснока (целоваться потом сложно, я понимаю)
  • Столовая ложка петрушки
  • 350 граммов спагетти итальянских, настоящих.

Готовим спагетти:

  1. Устрицы выкладываем в кастрюльку, залив воды так, чтобы вода чуть-чуть их покрывала. Кастрюльку накрываем крышкой, варим минут семь, пока устрицы не откроются.
  2. Между тем, потушить чеснок с резаным перцем минуту-другую в оливковом масле. Не забудьте перемешивать. Алиса однажды, по словам египтянина, упросила того изготовить спагетти, так перемешать забыла, всё подгорело.
  3. В смесь чеснока с перцем теперь добавить томаты и петрушку, посолить немного, поперчить, поставить на слабый огонь.
  4. В большой посудине отдельно сварить спагетти (в солёной воде).
  5. Устрицы достать из кастрюльки. Профильтровать (иначе песок может остаться), достать из раковин, положить в смесь чесночно-перечно-томатно-петрушечью, долить жидкостью, оставшейся от тушения устриц, поставить на слабый огонь, подержать минуты две на нём.
  6. Смешать устрицы со спагетти.

Испанская паэлья

Для обычной испанской паэльи берём следующие продукты:

  • Помидоры небольшие, но и не самые малые – граммов 800
  • Рис басмати – граммов 250
  • Граммов 250 свиных сосисок, порезанных на кусочки по 1 сантиметру
  • Такое же количество порезанной курятинки
  • Такое же количество крупных устриц – граммов 250 всего или чуть больше, по вкусу
  • Пару десятков мелких устричных ракушек (можно и кальмарчика порубить – тоже граммов в 250 весом)
  • Чашка зелёного горошка
  • Масло оливковое – ложки три столовых
  • Луковица – одна, небольшая
  • Чеснок – дольки три, порезать (только вот не надо покупную пудру чесночную, чай не в общепите)
  • Три филе анчоуса, порезать
  • Перец чили – полчайных ложки, для крепости
  • Шафран – щепотку
  • Любой не очень крепкий, но густой магазинный соус – разумеется, от выбора соуса зависит и вкус блюда – граммов 250 тоже.

Готовим паэлью:

  1. Духовку разогреваем до 200 градусов Цельсия. Соус смешиваем с помидорами, шафраном, добавляем воды, если слишком густая смесь (она должна тягуче литься). Пусть настаивается.
  2. Рис промываем проточной водой до тех пор, пока вода не станет выливаться из него прозрачной. Тоже пусть настаивается.
  3. В кастрюле или глубокой сковороде с толстым дном нагреваем на среднем огне масло, затем добавляем лук, чеснок, анчоусы и чили, выдерживаем минуты три – пока лук не размякнет.
  4. Теперь забрасываем в сковороду сосиски и курочку. Помешивать минут 5-6, пока не побуреют.
  5. Теперь добавить рис и соусную смесь. Хорошенько всё перемешать, довести до кипения, накрыть плотной крышкой и пусть покипит минуты две, не больше.
  6. Сковороду сняли с огня и поставили в разогретую духовку минут на десять (всё зависит от духовки, поэтому можно и 12 минут выдержать). Затем сняли крышку, размешали.
  7. А вот только теперь добавили большие устрицы, маленькие устричные ракушки,  кальмара (если его уважаете на вкус).
  8. Снова накрыли крышкой и снова держим минут десять. Устрицы должны раскрыться к завершению процесса.
  9. Достали, поставили на стол, принесли сангрию или доброе вино, пьём да нахваливаем.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal