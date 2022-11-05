Осень – сезон устриц. А что мы о них знаем?

Осень — сезон устриц. Так что, гурманы, покупайте устрицы, пока их много и они свежие. Несколько малоизвестных фактов об устрицах. И пара рецептов на закуску

Несколько слов об устрицах, сезон которых в Квебеке в самом разгаре, спешим насладиться, пока на прилавках царит их разнообразие.

Сезон устриц в самом разгаре, в ноябре и декабре они наливаются соками, становятся особенно вкусными, а на прилавках магазинов видов устриц больше всего (вообще-то, в Квебеке осенью и в декабре можно купить до тридцати пяти видов устриц, а в остальные месяцы — примерно дюжину).

В Квебеке 90% всех потребляемых устриц производится на устричных фермах, причём интересно то, что большая часть таких ферм принадлежит представителям так называемых коренных народов, так сложилось традиционно, да оно и логично — устрицы выращиваются на дне водоёма и, как правило, их собирают после появления прочного льда — во льду проделывается большое отверстие, и со дна водоёма собирается улов. А так как ранний лёд есть только на севере, где проживают коренные народы, вот им и судьба в руки.

После покупки, устрицы можно хранить в холодильнике до восьми недель. Проверить их качество легко — если после вскрытия устрицы в ней есть жидкость, значит, они в хорошем состоянии. Это жидкость надо слить. А когда устрица станет выделять новую жидкость, её уже можно потреблять.

Устрицы едят, как правило, сырыми, хотя в некоторых странах их готовят и добавляют в разные блюда. Их можно жарить, варить в воде или на пару, тушить.

Обладают ли устрицы свойствами усиливать мужскую силу? Ха… это миф, но полезных элементов и витаминов в них много, включая цинк, который на самом деле придаёт энергию организму.

Наконец, устрицы являются важной составной частью мировой экосистемы — они фильтруют океанскую воду, причём каждая устрица пропускает через себя десятки литров воды в сутки, так что их роль в очистке вод велика.

И на закуску, два рецепта с устрицами:

Спагетти c устрицами

Продукты для спагетти с устрицами:

Килограмм устриц – промыли и подсушили

Две столовых ложки оливкового масла

Перец красный один

Чашка томатов консервированных

Столовая ложка мелко рубленного чеснока (целоваться потом сложно, я понимаю)

Столовая ложка петрушки

350 граммов спагетти итальянских, настоящих.

Готовим спагетти:

Устрицы выкладываем в кастрюльку, залив воды так, чтобы вода чуть-чуть их покрывала. Кастрюльку накрываем крышкой, варим минут семь, пока устрицы не откроются. Между тем, потушить чеснок с резаным перцем минуту-другую в оливковом масле. Не забудьте перемешивать. Алиса однажды, по словам египтянина, упросила того изготовить спагетти, так перемешать забыла, всё подгорело. В смесь чеснока с перцем теперь добавить томаты и петрушку, посолить немного, поперчить, поставить на слабый огонь. В большой посудине отдельно сварить спагетти (в солёной воде). Устрицы достать из кастрюльки. Профильтровать (иначе песок может остаться), достать из раковин, положить в смесь чесночно-перечно-томатно-петрушечью, долить жидкостью, оставшейся от тушения устриц, поставить на слабый огонь, подержать минуты две на нём. Смешать устрицы со спагетти.

Испанская паэлья

Для обычной испанской паэльи берём следующие продукты:

Помидоры небольшие, но и не самые малые – граммов 800

Рис басмати – граммов 250

Граммов 250 свиных сосисок, порезанных на кусочки по 1 сантиметру

Такое же количество порезанной курятинки

Такое же количество крупных устриц – граммов 250 всего или чуть больше, по вкусу

Пару десятков мелких устричных ракушек (можно и кальмарчика порубить – тоже граммов в 250 весом)

Чашка зелёного горошка

Масло оливковое – ложки три столовых

Луковица – одна, небольшая

Чеснок – дольки три, порезать (только вот не надо покупную пудру чесночную, чай не в общепите)

Три филе анчоуса, порезать

Перец чили – полчайных ложки, для крепости

Шафран – щепотку

Любой не очень крепкий, но густой магазинный соус – разумеется, от выбора соуса зависит и вкус блюда – граммов 250 тоже.

Готовим паэлью:

Духовку разогреваем до 200 градусов Цельсия. Соус смешиваем с помидорами, шафраном, добавляем воды, если слишком густая смесь (она должна тягуче литься). Пусть настаивается. Рис промываем проточной водой до тех пор, пока вода не станет выливаться из него прозрачной. Тоже пусть настаивается. В кастрюле или глубокой сковороде с толстым дном нагреваем на среднем огне масло, затем добавляем лук, чеснок, анчоусы и чили, выдерживаем минуты три – пока лук не размякнет. Теперь забрасываем в сковороду сосиски и курочку. Помешивать минут 5-6, пока не побуреют. Теперь добавить рис и соусную смесь. Хорошенько всё перемешать, довести до кипения, накрыть плотной крышкой и пусть покипит минуты две, не больше. Сковороду сняли с огня и поставили в разогретую духовку минут на десять (всё зависит от духовки, поэтому можно и 12 минут выдержать). Затем сняли крышку, размешали. А вот только теперь добавили большие устрицы, маленькие устричные ракушки, кальмара (если его уважаете на вкус). Снова накрыли крышкой и снова держим минут десять. Устрицы должны раскрыться к завершению процесса. Достали, поставили на стол, принесли сангрию или доброе вино, пьём да нахваливаем.