США и Канада ввели санкции против главы сената Гаити

Санкции против президента сената Гаити Джозефа Ламберта и бывшего сенатора Юри Латортю за их предполагаемую причастность к незаконному обороту наркотиков ввели правительства США и Канады

Санкции против президента сената Гаити Джозефа Ламберта и бывшего сенатора Юри Латортю за их предполагаемую причастность к незаконному обороту наркотиков ввели правительства США и Канады, 4 ноября сообщает агентство Europa Press.

Ламберт являет влиятельной политической фигурой на Гаити. Вашингтон считает, что он содействовал торговле наркотиками из Колумбии. Он также якобы поощрял других к совершению актов насилия от его имени.

Помощник министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон подтвердил в своем заявлении, что и Ламберт, и Латортю злоупотребляли своим служебным положением для торговли наркотиками и сотрудничали с преступными группировками, которые наносят ущерб Гаити.

«Соединенные Штаты и их международные партнеры будут продолжать принимать меры против тех, кто способствует незаконному обороту наркотиков, поощряет коррупцию и стремится извлечь выгоду из нестабильности на Гаити», — добавил он.

Отметим, Джозеф Ламберт находится в оппозицию к действующему премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, которого власти США открыто поддерживают.