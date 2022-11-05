Starlink ограничит использование интернета в дневное время

Спутниковый сервис Starlink введет с декабря ограничение по доступу в интернет для пользователей из США и Канады, которые потребляют более 1 Тбайт трафика в месяц в часы пик в рамках приоритетного доступа (Priority Access)

Спутниковый сервис Starlink введет с декабря ограничение по доступу в интернет для пользователей из США и Канады, которые потребляют более 1 Тбайт трафика в месяц в часы пик в рамках приоритетного доступа (Priority Access), сообщает 5 ноября 3D News.

У клиентов Starlink из США и Канады ежемесячно будет отслеживаться потребление данных с 7 до 23 часов в рамках опции «Приоритетный доступ». При превышении трафика в 1 Тбайт пользователи до конца месяца будут иметь «Базовый доступ» в интернет или доступ с пониженным приоритетом во время пикового потребления сети.

Для тех, кто хотел бы продолжать пользоваться приоритетным доступом в интернет, компания предлагает приобрести дополнительный трафик из расчета 25 центов за 1 Гбайт, и весь трафик в период с 23:00 до 7:00 не будет учитываться на балансе Priority Access.

Абоненты, которые превысили данное ограничение, будут переводиться на тариф «Базовый доступ» до конца отчетного месяца.

Для тех, кто хочет иметь больший объем трафика, предлагается платить по $0,25 за каждый дополнительный 1 Гб трафика. Тарифицироваться будут также загруженные часы с 07:00 до 23:00 по местному времени.

Для других категорий абонентов вводятся иные ограничения.