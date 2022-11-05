Неизвестная Канада. Калгари

Калгари – город в провинции Альберта в Канаде. Расположен на юге провинции, в области предгорий и прерий, примерно в 80 км к востоку от водораздела Канадских Скалистых гор.

Калгари – город в провинции Альберта в Канаде. Расположен на юге провинции, в области предгорий и прерий, примерно в 80 км к востоку от водораздела Канадских Скалистых гор. Город расположен также в зоне сенокосных угодий Альберты. В 2011 население Калгари составляло 1 096 833 жителя, и город стал третьим по численности населения в стране и крупнейшим в Альберте. С пригородами в 2011 население составляло 1 214 839 человек, и Калгарийская агломерация стала пятой по величине в Канаде. Расположен в 294 км к югу от Эдмонтона, а густонаселённая зона между этими городами известна как «Коридор Калгари — Эдмонтон». Деловая активность в Калгари в основном связана с нефтяной промышленностью, сельским хозяйством и туризмом. В 1988 г. Калгари стал первым канадским городом, в котором прошли Зимние Олимпийские игры.

До того как в районе Калгари поселились европейцы, его не менее 11 000 лет заселяли докловисские народы. В 1787 г. картограф Дэвид Томпсон перезимовал вместе с группой индейцев пикани на берегу реки Боу. Он был первым известным европейцем, посетившим эту территорию, а первым известным европейцем, поселившимся в районе Калгари, стал в 1873 г. Джон Гленн. Туземный образ жизни оставался практически неизменным вплоть до 1870-х, пока европейцы не истребили популяцию американских бизонов до почти полного исчезновения.

В районе Калгари был основан пост Северо-Западной конной полиции (теперь Королевская канадская конная полиция). Отделение СЗКП было создано в 1875 для защиты западных равнин от американских торговцев виски, а также для защиты пушного промысла. Первоначально пост был назван Форт-Бризбуа по фамилии офицера СЗКП Эфран-А. Бризбуа, но в 1876 г. полковник Джеймс Маклауд переименовал его в Форт-Калгари. Это название было дано в честь Калгари на острове Малл (Шотландия). Не существует общепризнанной версии происхождения названия этого города, но в Музее на острове Малл объясняют, что выражение kald gart на древнеисландском языке означает «холодный сад».

Возможно, так назвали эту местность викинги, проживавшие на Внутренних Гебридах. По другой версии название, возможно, происходит от гэльского выражения Cala ghearraidh «луг (пастбище) на берегу». В 1885 был организован Национальный парк Банф, который наряду с отелем Banff Springs стал местом паломничества туристов со всего мира. Отправным пунктом для тех, кто направляется в этот парк, является международный аэропорт Калгари.

7 ноября 1886 г. случился пожар, в результате которого было уничтожено четырнадцать зданий, а потери составили примерно 103 200 $. Хотя при этом никто не погиб и не пострадал, для того чтобы подобное не повторилось, городские власти подготовили распоряжение, по которому все большие здания в центре города должны быть построены из паскапуйского песчаника.

После того как в 1883 г. к городу подошла Канадская Тихоокеанская железная дорога и была построена железнодорожная станция, Калгари стал превращаться в важный торговый и сельскохозяйственный центр. В настоящее время в Калгари по-прежнему находится главное управление Canadian Pacific Railway. В 1884 г. Калгари получил права муниципалитета (town) и жители выбрали своего первого мэра Джорджа Мердока. В 1894 г. его устав был изменён для предоставления более высокого городского статуса (city) в составе Северо-Западных территорий. После прихода в этот район железной дороги правительство Доминиона начало сдавать пастбищную землю внаём за минимальную плату (до 40 000 гектаров по 2,5 цента за гектар в год). В результате вокруг Калгари стало активно развиваться скотоводство. Уже будучи транспортным и торговым узлом, Калгари вскоре стал и центром торговли крупным рогатым скотом и мясохладобойной промышленности общеканадского масштаба.

С 1896 по 1914 в этот район стекались переселенцы со всего мира в связи с бесплатным предоставлением «усадебной» земли. Земледелие и скотоводство стали основными составляющими местной экономики, определяя будущее Калгари на многие годы вперёд. Всемирно известный калгарийский стампид по-прежнему ежегодно проводится в июле. Из небольшой выставки сельскохозяйственных продуктов с состязаниями ковбоев, которая стала проводиться с 1912 четырьмя богатыми хозяевами ранчо, стампид превратился в «крупнейшее на земле зрелище под открытым небом». Нефть в Альберте впервые была открыта в 1902, но она не играла важной роли в жизни провинции до 1947, когда были открыты её огромные запасы. Калгари сразу оказался в центре нефтяного бума. Благодаря арабскому нефтяному эмбарго 1973, цены на нефть резко повысились, и экономика города росла очень быстро. За восемнадцать лет население повысилось на 272 000 чел. — с 403 000 (1971) до 675 000 (1989); а за следующие восемнадцать лет — на 345 000 чел. (до 1 020 000 жит. в 2007). За годы бума в городе один за другим появлялись небоскрёбы, и относительно невысокий деловой район быстро оказался застроен многоэтажными зданиями, что продолжается и в настоящее время. К сожалению, деловая часть Калгари заняла беспокойную центральную часть города, и в связи с этим там до сих пор разрушаются многие исторические здания из песчаника.

Экономика Калгари была так тесно связана с нефтяной промышленностью, что вместе со снижением среднегодовой цены на нефть в 1981 в городе уменьшилась и деловая активность. Последующее падение цен на нефть воспринималось бизнесом как причина коллапса в нефтяной промышленности, а в результате и во всей калгарийской экономике. Однако она недолго зависела от низких цен на нефть, и к 1990 полностью восстановилась. В связи с тем, что большое число калгарийцев было занято в секторе энергетики, последствия экономического кризиса начала 1980-х были значительны, и стремительно возрос уровень безработицы. Однако к концу десятилетия экономика восстановилась. В Калгари быстро осознали, что город не должен уделять столь большое внимание нефти и газу, и его экономика и культура с тех пор стали более разнообразными. Период спада знаменует превращение Калгари из средних размеров степного города, ничем не отличавшегося от других, в крупный многонациональный и многоукладный центр. Это превращение было «закреплено» в 1988, когда в городе были проведены XV Зимние Олимпийские игры. Успех этих Игр по сути принёс ему мировую известность.

Отчасти благодаря росту цен на нефть, экономика в Калгари и Альберте вплоть до конца 2008 была самой быстрорастущей в стране. Несмотря на то что нефтегазовая промышленность составляла значительную часть экономики, город много инвестировал и в другие сферы деятельности, в том числе в туризм и высокотехнологичное производство. В настоящее время более 3,1 миллиона человек ежегодно посещает город, чтобы побывать на его фестивалях и в местах отдыха, а особенно на калгарийском Стампиде.