Неудачный прыжок: Субботнее развлечение закончилось весьма печально для любителя проверить свои силы

Парень, решивший совершить прыжок с парашютом в Викториявилле (Центральный район Квебека) находится при смерти в результате неудачного прыжка.

Не самая приятная новость пришла из Викториявилля — довольно большого города, расположенного в административном районе Центральный Квебек, примерно в 150 километрах от Монреаля. Днём субботы 5 ноября в аэропорту города произошёл несчастный случай с парашютистом-любителем. В результате несчастного случая парашютист находится в больнице в крайне серьёзном состоянии.

Молодой человек совершал прыжок не впервые. Дело в том, что услуги такого рода предоставляются разными клубами и компаниями. К прыжкам надо готовиться, затем проходить небольшой экзамен, и только после этого желающие прыгнуть с парашютом допускаются к прыжкам. Но и в этом случае для любителей-новичков практически единственная возможность совершить первый в жизни прыжок предоставляется с только в тандеме. Иначе говоря, прыжок совершается парой — новичок и инструктор, на одном парашюте. Инструктор находится за спиной новичка, привязан к нему, страхует его действия и, практически, совершает всю работу по полёту и приземлению.

Только получив некоторый опыт, человек получает право на самостоятельные прыжки. В этом случае человек прыгал один, то есть, опыт у него был. Сообщается, что речь не об инструкторе, а о спортсмене с лицензией на самостоятельные прыжки.

Что произошло, пока не сообщается, расследование, как правило, длится несколько дней, но подобные несчастные случаи, к сожалению, случаются регулярно. Как правило, речь о незначительных вывихах ноги из-за неверного касания земли (ноги в этот момент необходимо держать вместе, а не выставлять одну ногу вперёд, что приводит к вывихам, а то и переломам).

Но в данном случае человек получил серьёзные травмы, из-за которых он был тут же доставлен в больницу, где врачи, по сообщениям, ведут борьбу за его жизнь.

Заметим, что цены на один прыжок в тандеме достигают трёхста с лишним долларов, но желающих пощекотать нервы цена не останавливает.