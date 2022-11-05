Беспокойство по поводу ипотеки в вопросах

Призрак ипотеки может преследовать вас. Особенно, если ваш договор заключается с плавающей ставкой, если пришло время продлить его или оформить ипотечный кредит в первый раз. Чтобы вам не снились кошмары, вот ответы на несколько простых и практических вопросов.

Что делать ? Моя ипотека с плавающей процентной ставкой, какие у меня есть варианты ?

Если это ваш случай, вы уже чувствуете эффект от повышения процентных ставок. Особенно, если вы производите переменные платежи, то есть те, которые адаптируются к повышению ключевой ставки Банка Канады, которая только что совершила новый скачок вверх. Если у вас есть ипотека с плавающей процентной ставкой, но с фиксированными платежами, доля вашего ежемесячного платежа, направляемая на выплату процентов, увеличилась за последние несколько месяцев. Возможно, вас ждет сюрприз, если вы достигнете того, что на финансовом жаргоне называется « триггерной точкой», когда все деньги, внесенные для выплаты по ипотеке, пойдут на выплату процентов по кредиту. Кроме того, некоторые домовладельцы начинают получать звонки из своих банков с просьбой скорректировать свои платежи.

Что делать, если я не могу увеличить свои ежемесячные платежи ?

« Поговорите со своим банкиром, чтобы выработать стратегию, прежде чем у вас начнутся просрочки по платежам в кредитном бюро, будь то по ипотеке или другим кредитам»,-говорит Пьер-Рафаэль Комо, эксперт-консультант по управлению активами в банке Laurentienne. В зависимости от этого специалиста по финансовому планированию может быть реализован пакет стратегий, в том числе увеличение амортизации или консолидация долгов по ипотеке. По его словам, люди часто ждут слишком долго, прежде чем проконсультироваться с финансовым экспертом. Потому что они верят, что справятся, или потому что считают, что у них ничего не получится.

Как мы можем остаться в доме, за который мы больше не можем позволить себе платить ?

Когда учреждения соглашаются ссудить деньги, они рассчитывают риск. Эта квалификационная ставка представляет собой платежеспособный потенциал заемщика, даже если процентные ставки и платежи увеличиваются. Обычно мы рассчитываем платежеспособность на 2 % или 3% выше текущей ставки, то есть выше того, что заемщик собирается заплатить, объясняет Пьер-Рафаэль Комо из банка Laurentienne. « Однако, по его словам, с марта ставки выросли на 3,25 %. тот, кто просто проходил мимо, будет более уязвим».

Должен ли я продлить срок погашения и оставить платежи прежними ?

« Если ваш выбор состоит в том, чтобы растянуть платежи или потерять свой дом, решение принять легко», – говорит Серж Лафреньер, президент брокерской фирмы по ипотечным кредитам. По его словам, домовладелец, которому необходимо продлить срок действия своего кредита, не должен паниковать, потому что нынешний шторм продлится недолго. «Через два года он сможет пересмотреть ситуацию”, – говорит Серж Лафреньер.

Что плохого в том, если мне придется продлить выплаты сверх запланированного выхода на пенсию ?

“Выход на пенсию развивается”,-говорит Пьер-Рафаэль Комо. “Хороший пенсионный план-это жизнь”, – продолжает этот специалист по финансовому планированию. Это должно быть адаптировано к текущим условиям. И если в настоящее время расходам не хватает воздуха, продлите период амортизации. Мы скорректируем дату выхода на пенсию. Планирование – это роскошь выбора. Это выбор, а не страдание».

Кто больше всего пострадает от этих повышений ?

« В настоящее время больше всего людей, попавших в беду,-это те, кто совершил покупки за последние 18 месяцев», – считает Пьер-Рафаэль Комо из банка Laurentienne. В разгар пандемии Удаленная работа была на пике, как и цены на недвижимость. Кредиты были доступны благодаря низким процентным ставкам. « Эти люди взяли ипотеку с плавающей процентной ставкой, чтобы иметь как можно больший дом с наименьшими возможными платежами», – считает Комо. Один клиент однажды сказал мне:” мы приспосабливаемся, когда доходы растут, и приспосабливаемся, когда они падают”. в данном случае все наоборот. Это платежи, которые растут. Большинство людей адаптируются, изменят свое поведение, сократят количество ресторанов, изменят то, что покупают в продуктовом магазине. Люди из среднего класса и менее обеспеченные, очевидно, будут в большей степени затронуты ростом, напоминает ипотечный брокер Серж Лафреньер. « Рост на 2 % – это очень важно»,-говорит он. В качестве примера Серж Лафреньер напоминает, что фиксированная ставка на 2 года, которая в настоящее время составляет 5,64%, в апреле прошлого года составляла 3,09%. По его словам, больше всего пострадают люди, продлевающие ипотеку, поскольку это повышение немедленно скажется на их бюджете.

Измениться сейчас ? Могу ли я изменить свою ипотеку в процессе заключения договора ?

Это возможно, но не идеально, объясняет Доминик Клод, частный банкир Desjardins Heritage Management. По его словам, обычно плавающая ставка приносит больше прибыли в течение пятилетнего периода. Но мы находимся в противоположной ситуации : выигрывают те, кто взял ипотеку с фиксированной процентной ставкой, когда ставки были ниже 2%. Результат: « с начала года многие люди приходят к нам, чтобы преобразовать переменные ставки в фиксированные». Большинство меняют свое мнение, когда понимают, что их новые платежи будут рассчитываться по текущей, более высокой ставке. И это тем лучше, поскольку нет штрафов при переходе с Переменной ставки на фиксированную, в то время как штрафы применяются, когда мы идем в обратном направлении, говорит Доминик Клод. Банкир также советует не делать этого по другой, более поведенческой причине. У кого-то, кто предпримет этот шаг, чтобы обезопасить себя сейчас, возникнет соблазн вернуться к плавающей ставке, когда ставки начнут падать. « Он захочет быть уверенным, что не пропустит лодку, но когда шторм рядом, шторм рядом”, – говорит Доминик Клод. Не всегда лучший выбор-сменить корабль в это время».

Я собираюсь взять новую ипотеку. Что делать ?

Не берите фиксированную пятилетнюю ставку, убежденно советует брокер Серж Лафреньер. По его словам, лучше выбрать краткосрочную плавающую ставку и установить ее, когда это будет нашим делом, если это будет нашим делом. Даже не имея хрустального шара, мы знаем, что ставки снова упадут через год, полтора. Каждая ситуация уникальна, и терпимость к риску варьируется от человека к человеку. « Это всегда первый вопрос, который мы задаем клиенту», – говорит Филипп Симар, менеджер по ипотечному кредитованию в Квебеке. Затем рекомендация будет адаптирована в соответствии с личностью заемщика. Однако Филипп Симар также склоняется к переменным ставкам. Особенно за последние несколько дней, с момента последнего повышения ключевой ставки. « Прогноз банка о том, что инфляция снизится до 3% к концу 2023 года, делает плавающую ставку более привлекательной, поскольку при снижении инфляции Банк может принять решение о снижении ставок, что приведет к снижению ипотеки с плавающей ставкой».

Должны ли более боязливые люди выбирать фиксированные ставки ? « В общем, да, но не сейчас», – считает брокер Вероника Боден, работающая в Planiprét в районе Римуски. Вероника Боден уверяет, что лучшее лекарство от финансового стресса, вызванного повышением процентных ставок, – это образование. “Да, люди нервничают больше, но мы можем успокоить их, объяснив ситуацию. “Результат : некоторые выберут плавающую ставку в течение двух или трех лет”,-говорит она. Если финансовый стресс слишком высок, брокер Серж Лафреньер советует тогда взять краткосрочную ипотеку с фиксированной процентной ставкой и воспользоваться этой передышкой, чтобы лучше понять состояние своих финансов, чтобы затем пересмотреть свою ставку после того, как большая часть бури миновала. Вместо этого некоторые решают отложить покупку, что приводит к замедлению рынка. “Многие люди, которые находились в процессе поиска жилья, делают перерыв, – рассказывает ипотечный брокер Вероника Боден. Те, кто решает купить сейчас, часто делают это, потому что их плохо принимают. Те, у кого есть выбор, предпочтут подождать, тем более что все говорят им, что цены на жилье упадут».

Моя ипотека с фиксированной процентной ставкой, могу ли я проявить инициативу ?

« Сделайте себе симуляцию. Посмотрите, какими будут ваши платежи в размере 5% или 6%, и отложите деньги или, что еще лучше, увеличьте выплату по ипотеке прямо сейчас», – говорит Доминик Клод из Desjardins Управление капиталом. « Все, что будет применено к ипотеке,-это меньший долг при наступлении срока погашения», – говорит он.

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