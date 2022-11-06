Иммиграция с Александрой Мельниковой. ОЧЕНЬ СРОЧНЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ ВЫЛЕТАЮТ ПО ТРЕВЕЛ ДОКУМЕНТАМ!

На прошлой неделе мы столкнулись с несколькими украинскими семьями, которых не пустили на самолет, вылетающий из Варшавы в Канаду. Несмотря на то, что билеты были куплены, а на руках были действующие канадские тревел документы, семьям было отказано в посадке на самолет (!!!). Что же произошло??

Оказывается, три недели назад Польша запретила украинцам покидать страну по любым документам, кроме действующего загранпаспорта (!!!). Хуже всего в этой ситуации то, что билеты семьям никто не возместил, а для большинства это были последние сбережения. Канада в этом случае только разводит руками и говорит, что не может повлиять на законы других стран и в очередной раз подчеркнула, что принимает украинцев по тревел документам. Мы имеем очередной замкнутый круг, где никто ни за что не отвечает.

Кроме того, консульства Украины в Польше перестанут продлевать сроки действия загранпаспорта и НЕ БУДУТ ВНОСИТЬ ДАННЫЕ ДЕТЕЙ В ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ. Все обязаны теперь получить действующие загранпаспорта.

Также есть нехорошие новости по детям, которые подают на визу CUAET вместе с родителями. Очень распространенная практика не выдавать визу всей семье вместе, а всем по-отдельности. Тысячи семей получали визы на родителей, а на детей – нет. Еще пару недель назад родители могли привезти паспорта детей в посольства и запросит на месте поставить визы детям на основании уже выданных виз на родителей. На прошлой неделе ЛАВОЧКУ ПРИКРЫЛИ…. Нескольким клиентам отказали в просьбе поставить визу детям, отправили обратно и сказали ждать, пока визу на детей одобрят, что может занять до дополнительных НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ!

Что же делать украинцам с тревел документами на руках? ПОЖАЛУЙСТА, проверяйте ограничения и правила стран, откуда вы планируете вылетать. Был такой же случай в Германии, когда украинцев не посадили на самолет, так как у них был в наличии только тревел документ. Проверяйте тысячу раз правила вылета стран и авиакомпаний, пытайтесь купить билеты, которые можно будет отменить в последнюю секунду.

Программа CUAET самая проблематичная: в ней нет сроков, нет правил, нет приоритета рассмотрения семьи в целом, нет гуманитарных факторов по детям, нет органа, который ее регулирует, все решают офицеры на местах, да и Европейские страны подливают масла в огонь.

Всем везения и терпения в это тяжелое время!

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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