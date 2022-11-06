Острая нехватка военных: армия Канады начинает нанимать на службу не только граждан, но и постоянных жителей

Канадские вооруженные силы (CAF) объявили в пятницу, что постоянным жителям теперь будет разрешено поступать на военную службу. Решение принято из-за того, что вооруженные силы борются с низким уровнем набора.

Постоянные жители ранее имели право только на участие в программе приема квалифицированных военных иностранных заявителей (SMFA). Она была “открыта для лиц… которые сократят расходы на обучение или удовлетворят особые потребности”. Так на службу могли поступить обученные врачи или пилоты.

“В прошлом CAF могли позволить себе роскошь ограничиваться гражданами, потому что у него было достаточно претендентов. Теперь это не так, – признал Кристиан Лойпрехт, профессор Королевского военного колледжа Канады. – В CAF долго сопротивлялись открытию вакансий для постоянных жителей, потому что это действительно создает дополнительное бремя и риски, например, с точки зрения допуска к безопасности.

Однако эксперт ответил, что вербовка неграждан ни в коем случае не является чем-то новым. Он объясняет, что многие другие страны делают это годами.

“Такие страны, как Франция, используют военную службу либо как путь к гражданству, либо как ускоренный путь к гражданству. Но поскольку канадское гражданство относительно легко получить для постоянных жителей, неясно, будет ли это серьезным стимулом в случае с Канадой”, — отметил Лойпрехт.

Напомним, в марте министр национальной обороны Анита Ананд заявила, что армия должен расти , если она хочет удовлетворить глобальные потребности.