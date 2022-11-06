Илон Маск опять у всех на слуху. Человек-самореклама? Выходит на рынок гениальный робот Оптимус. Но в чём его гениальность?

Илон Маск представил широкой публике обещанного робота, обладающего Искусственным интеллектом. Поливать цветы машина умеет, что есть, то есть. А что ещё оно умеет?

Имя Илона Маска с первых страниц газет и новостных сайтов не убегает. Будет ли запущен корабль с первыми поселенцами на Марс, не будет… заработает ли Старлинк, неся просвещение в свет широким массам, не заработает… смогут ли владельцы Теслы зарабатывать на сдаче машины в аренду, как такси, не смогут… да масса других вопросов регулярно возникает вокруг этой фигуры, символа нашего века всеобщих непонятностей…

Вот теперь серьёзно муссируется тема знаменитого человекообразного робота, торжественно обещанного Маском в подарок благодарному человечеству. Робот по имени Оптимус был представлен народу в октябре сего года. Он должен был обладать всеми возможностями физических действий (операций), присущими людям. Более того, кроме хватательных действий, ходьбы, вставания на цыпочки для снятия вещей с верхних полок, умения садиться на корточки для поиска предметов под диваном и комодом, робот должен уметь принимать решения, рассчитывать самые экономичные алгоритмы передвижений и много, чего ещё.

Когда Илон Маск объявил о работах по создани. робота, мир ахнул. Невероятно! Новое слово в технике, в развитии искусственного разума. Маленький шаг одного робота, гигантский прыжок человечества!

Робот представлен в срок. Маск обещал — Маск сделал! Правда, оказалось, что ходить Оптимус не умеет, операции совершает не лучше (но и не хуже!), чем обычный промышленный робот на любом конвейере, до «Искусственного Интеллекта» ему — как до Марса. Зато кто бы спорил, что Маск обязательства перед инвесторами выполнил? – Было обещано, что вес робота будет в пределах 73 килограммов, и именно столько он и весит! Никакого обмана.

Ну, ходить пока Оптимус не может, но вот-вот научится. «Мозг» не работает?. Ну, да, «пока у робота не достигнута возможность решать возникающие проблемы». Но всё это наживное. Поливать растения и таскать коробки Оптимус же умеет? Умеет! Вот! А вы говорите!

Сколько денег инвесторы (включая государство США) вбухали в робота, неизвестно. Известно, что пока ничего нового робот не продемонстрировал. Ну, опять же, бывает. Только вот почему-то у самого гениального обещальщика в мире опять на выходе пшик. Никогда такого не было, и вот опять.

Хотите купить поливальщика растений? Легко. 20 тысяч долларов США, и он ваш. Занимайте очередь, с января начнётся раздача.

Любопытно то, что история Оптимуса никак не расходится с остальными историями от Маска. Никто не отрицает достижения его предприятий, но вот что обещания (например, «бесплатный интернет для всех и пусть никто не уйдёт обиженным») почему-то как-то видоизменяются в ходе процесса («платите больше за дневной интернет или сидите на голодном пайке»), это факт. И неоднократно повторенный.

Но надо отдать Илону Маску должное — три эпопеи одновременно он ещё не закручивал, кажется — изменения в стратегии Старлинка, выпуск «гениального» человокообразного робота и лихорадка в Твиттере, где начались массовые чистки и были обещаны платные аккаунты — всё это явно опять работает на рекламу величайшего дельца нашего времени.

Видео (на русском языке) о Старлинке. Сколько там правды, сколько личных субъективных взглядов, судите сами, но видео любопытное: