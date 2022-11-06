Канада первой на планете признала атомную энергетику экологически чистой

Федеральные власти Канады первыми в мире Федеральные власти Канады первыми в мире законодательно оформили атомную энергетику как экологически чистую. С одной стороны, это вынужденная мера, но с позиции здравого смысла — давно назревший шаг.

Федеральные власти Канады первыми в мире законодательно оформили атомную энергетику как экологически чистую. С одной стороны, это вынужденная мера, но с позиции здравого смысла — давно назревший шаг.

Последствия аварий на атомных электростанциях ужасны. К счастью, технологии обуздания «мирного атома» не стоят на месте и развились до состояния достаточно надёжных для повсеместной эксплуатации. Все заинтересованные в росте экономики страны делают ставку на атомную энергетику — кто интенсивно, как Франция, кто осторожно, как Япония. Есть и страны с полным отказом от ядерной энергетики, ярчайшим примером которых служит Германия, но это исключение, которое лишь подчёркивает общемировую тенденцию.

Исторически Канада сильна в атомной энергетике. Многочисленные «зелёные» инициативы последних двух десятилетий не смогли уничтожить местный атомпром. К тому же для страны-соседки США вопрос дешёвой электрической энергии — это вопрос выживания экономики. В США, как нам известно, принятый год назад так называемый Закон о снижении инфляции одним из своих пунктов прямо делает ставку на атомную энергию и едва ли не приравнивает её к чистой энергии. Для Канады это сигнал, что идти придётся по той же дорожке.

На днях федеральное правительство Канады документально закрепило статус атомной энергии как экологически чистой. Впрочем, сделано это немного хитро — чистой энергетикой признаны малые модульные реакторы, планы строительства которых в Канаде уже утверждены (запуск ожидается в районе 2028 года). Полномасштабные АЭС пока вне формулировок нового документа, но этот вопрос обсуждается и можно ожидать, что большие реакторы также получат статус экологически чистых.

Формально признание атомной энергетики (в виде малых модульных реакторов) экологически чистой оформлено в Канаде как разрешение льготных инвестиций в ММР наравне с другими видами возобновляемой и «малоуглеродной» энергетики и промышленности на этой основе. В частности, для таких инвестиций установлен возвратный налоговый кредит в размере 30 % от суммы инвестиций. Для стимулирования таких проектов Канада намерена выделить 6,7 млрд канадских долларов ($5 млрд) в течение пяти лет, начиная с 2023-24 годов.

«Включение атомной энергетики в инвестиционный налоговый кредит для чистых энергетических технологий — это большой шаг вперёд для отрасли и отличная новость для нашего климата и экономики, — сказал Джон Горман (John Gorman), президент и генеральный директор Канадской ядерной ассоциации (CNA). — Это подтверждает то, о чём мы в CNA говорим уже много лет: атомная энергетика — это чистая энергия, и она должна быть ключевой частью стратегии Канады по поддержанию энергетической безопасности при сокращении выбросов на пути к чистому нулю».