Канада первой на планете признала атомную энергетику экологически чистой

Федеральные власти Канады первыми в мире законодательно оформили атомную энергетику как экологически чистую. С одной стороны, это вынужденная мера, но с позиции здравого смысла — давно назревший шаг.
Последствия аварий на атомных электростанциях ужасны. К счастью, технологии обуздания «мирного атома» не стоят на месте и развились до состояния достаточно надёжных для повсеместной эксплуатации. Все заинтересованные в росте экономики страны делают ставку на атомную энергетику — кто интенсивно, как Франция, кто осторожно, как Япония. Есть и страны с полным отказом от ядерной энергетики, ярчайшим примером которых служит Германия, но это исключение, которое лишь подчёркивает общемировую тенденцию.
Исторически Канада сильна в атомной энергетике. Многочисленные «зелёные» инициативы последних двух десятилетий не смогли уничтожить местный атомпром. К тому же для страны-соседки США вопрос дешёвой электрической энергии — это вопрос выживания экономики. В США, как нам известно, принятый год назад так называемый Закон о снижении инфляции одним из своих пунктов прямо делает ставку на атомную энергию и едва ли не приравнивает её к чистой энергии. Для Канады это сигнал, что идти придётся по той же дорожке.
«Включение атомной энергетики в инвестиционный налоговый кредит для чистых энергетических технологий — это большой шаг вперёд для отрасли и отличная новость для нашего климата и экономики, — сказал Джон Горман (John Gorman), президент и генеральный директор Канадской ядерной ассоциации (CNA). — Это подтверждает то, о чём мы в CNA говорим уже много лет: атомная энергетика — это чистая энергия, и она должна быть ключевой частью стратегии Канады по поддержанию энергетической безопасности при сокращении выбросов на пути к чистому нулю».