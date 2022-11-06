Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Канадские майнеры могут остаться без электричества
электричество

Канадские майнеры могут остаться без электричества

Виктория Христова Ноя 6, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество Комментарии к записи Канадские майнеры могут остаться без электричества отключены 84 Просмотров

Поставщик коммунальных услуг, компания Hydro-Quebec, подала  в региональный регулятор передачи и распределения электроэнергии Regie de l’energie запрос о приостановке услуг для индустрии блокчейнов.

Поставщик коммунальных услуг, компания Hydro-Quebec, подала  в региональный регулятор передачи и распределения электроэнергии Regie de l’energie запрос о приостановке услуг для индустрии блокчейнов.

Основой для запроса стал представленный Hydro-Québec  План электроснабжения на 2023–2032 годы, в котором говорится, что спрос на электроэнергию, как ожидается, вырастет в течение следующих 10 лет на 14%. По рассчетам Hydro-Quebec, около 270 МВт, зарезервированных для майнинга криптовалют, «увеличат давление на текущие балансы».

Hydro-Québec — канадская государственная компания, основанная в 1944 году. Местопребывание её руководства находится в Монреале. Она отвечает за производство, транспортировку и сбыт электроэнергии в Квебеке. Пока неясно, согласится ли Regie de l’energie удовлетворить поступивший запрос Hydro-Québec, однако очевидно, что ограничение энергопотребления усложнит и без того непростую ситуацию для майнеров. Не исключено, что майнерам в Квебеке вскоре придется искать автономные энергетические решения.

В прошлом году криптомайнинговые компании столкнулись с проблемами из-за значительного падения доходов от майнинга биткойнов. Поскольку рыночные условия сохраняются, оператор майнинга биткойнов Iris Energy столкнется с вероятным дефолтом уже 8 ноября. Североамериканский майнер биткойнов Argo также переживает трудности, не сумев закрыть сделку по подписке на 24 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов США), из-за чего цена акций компании упала на 50%. Аналогичные проблемы возникли у биткойн-майнера Core Scientific после того, как компания сообщила, что к концу года у нее может закончиться капитал, и она рассматривает возможность банкротства.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal