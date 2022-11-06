Канадские майнеры могут остаться без электричества

Поставщик коммунальных услуг, компания Hydro-Quebec, подала в региональный регулятор передачи и распределения электроэнергии Regie de l’energie запрос о приостановке услуг для индустрии блокчейнов.

Поставщик коммунальных услуг, компания Hydro-Quebec, подала в региональный регулятор передачи и распределения электроэнергии Regie de l’energie запрос о приостановке услуг для индустрии блокчейнов.

Основой для запроса стал представленный Hydro-Québec План электроснабжения на 2023–2032 годы, в котором говорится, что спрос на электроэнергию, как ожидается, вырастет в течение следующих 10 лет на 14%. По рассчетам Hydro-Quebec, около 270 МВт, зарезервированных для майнинга криптовалют, «увеличат давление на текущие балансы».

Hydro-Québec — канадская государственная компания, основанная в 1944 году. Местопребывание её руководства находится в Монреале. Она отвечает за производство, транспортировку и сбыт электроэнергии в Квебеке. Пока неясно, согласится ли Regie de l’energie удовлетворить поступивший запрос Hydro-Québec, однако очевидно, что ограничение энергопотребления усложнит и без того непростую ситуацию для майнеров. Не исключено, что майнерам в Квебеке вскоре придется искать автономные энергетические решения.

В прошлом году криптомайнинговые компании столкнулись с проблемами из-за значительного падения доходов от майнинга биткойнов. Поскольку рыночные условия сохраняются, оператор майнинга биткойнов Iris Energy столкнется с вероятным дефолтом уже 8 ноября. Североамериканский майнер биткойнов Argo также переживает трудности, не сумев закрыть сделку по подписке на 24 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов США), из-за чего цена акций компании упала на 50%. Аналогичные проблемы возникли у биткойн-майнера Core Scientific после того, как компания сообщила, что к концу года у нее может закончиться капитал, и она рассматривает возможность банкротства.