Пять советов, как снизить расходы на страхование жилья

Во времена резкого роста стоимости жизни нормально хотеть сократить наши расходы. Что, если бы это сокращение произошло на уровне затрат на страхование жилья ?

Во времена резкого роста стоимости жизни нормально хотеть сократить наши расходы. Что, если бы это сокращение произошло на уровне затрат на страхование жилья ?

Для тех, кто не слишком знаком с этим видом страхования, имейте в виду, что на самом деле это премия, покрывающая расходы, которые возникают, когда нашему имуществу и содержащемуся в нем имуществу наносится непредвиденный ущерб. Затем страховка может покрыть убытки, связанные с повреждением водой, пожаром и т. д.

Однако такая защита сопряжена с определенными затратами, которые могут быть снижены различными способами. Вот пять из них.

1) увеличьте свою франшизу

Когда приходит время выбирать франшизу по страхованию жилья, следует иметь в виду, что чем выше она, тем меньше будет покрываемая сумма (премия) страховщиком. Таким образом, цена страховки будет снижена. Да, это платно, чтобы обезопасить свое жилье !

Например, за претензию стоимостью 10 000 долларов с франшизой в 2000 долларов страховщик заплатит 8000 долларов вместо 9000 долларов, если бы франшиза составляла 1000 долларов.

2) защитите себя с помощью системы сигнализации

В настоящее время системы сигнализации, особенно те, которые подключены к электростанции, обладают очень высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет нам предупреждать о пожаре, повреждении водой и краже, среди прочего, в рекордно короткие сроки. Таким образом, чем лучше работает система сигнализации, позволяющая пассажиру быстрее взять ситуацию под контроль, тем меньше будет убытков, которые должен покрыть страховщик. Что приводит к снижению затрат на страхование.

3) Купите свой страховой полис

От одной страховой компании к другой цены варьируются… часто. Вот почему было бы разумно каждый год обращаться к разным поставщикам для сравнения цен и, при необходимости, менять свою страховку на другую, менее дорогую. Кроме того, страховщики будут рады предложить предложения бесплатно !

4) оплатите ипотеку

Вы знали об этом ? Для домовладельцев, которым больше не нужно платить по ипотеке за свою квартиру или дом, страховщики могут предложить скидки на страхование их зданий. Эта скидка обычно колеблется в пределах 5 %, в зависимости от страховщиков.

5) сообщите своему страховщику о проведенных ремонтных работах.

Чем лучше за домом ухаживают и при необходимости ремонтируют его, тем меньше риск несчастного случая, что способствует снижению цены страховки. Например, только что выполненные кровельные работы означают, что риск попадания воды ниже.

Приятно знать, что страховщики иногда предлагают скидки на страхование.

При объединении страхования зданий и авто у одного и того же страховщика обычно предоставляется скидка.

Отказ от курения полезен для здоровья… и для страхового полиса, стоимость которого снижается !

Facebook I Instagram I Linkedin