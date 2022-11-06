Пенсионерка из США выиграла в лотерею четыреста тысяч долларов дважды подряд, в один день!

У женщины, купившей лотерейные билеты, был один шанс на восемнадцать миллиардов. И она им воспользовалась.

Математики и экономисты единодушны (впрочем, не надо быть математиком, чтобы хотя бы примерно подсчитать свои шансы) – выиграть в лотерею достаточно крупную сумму, это везение. Если выиграть несколько долларов относительно легко (эффективная и недорогая реклама для организаторов игры), то получить несколько тысяч уже гораздо сложнее, а уж десятки тысяч долларов выиграть, это очень надо умело схватить за хвост удачу.

И вот, только что некая пенсионерка из американского штата Делавэр, в возрасте 70 лет, выиграла не один раз, а дважды подряд. Судя по заверениям организаторов популярной в США лотереи Ultimate Cash, всё так и было, речь о невероятной случайности. Имя дамы не называется по её просьбе, но у компании все данные удачливой женщины есть, конечно.

Неделю назад она так удачно стёрла полоску на билете, скрывающую сумму выигрыша,что принесло ей сто тысяч долларов США. Порадовавшись выигрышу, она тут же приобрела ещё три билета (по просьбе подруги, которая настояла на покупке, мол, у тебя рука удачливая). Стерев полоску на одном из билетов, женщина остолбенела – 300 тысяч долларов! Всего 400 тысяч, заработанных на двух удачных билетах, купленных один за другим. Кстати, по словам самой победительницы, она начала играть в лотерею всего семь лет назад, скорее, из любопытства и ради веселья, регулярно выигрывала несколько долларов, как многие, пару раз заработала пару сотен, опять же, ничего необычного.

В этой лотерее шансы выиграть 100 тысяч долларов составляют один к ста двадцати тысячам. Шансы же выиграть дважды подряд на двух билетах составляют один шанс на 18 миллиардов! (Тут уже в подсчетах не обойтись без математиков).

Невероятно, но факт! Остаётся поздравить даму и пожелать ей успешно распорядиться привалившими деньгами.