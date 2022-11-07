Снег и лед: команда канадских хоккеистов попала в автомобильную аварию

На этой неделе в тех же краях грузовик влетел в школьный автобус.

Пока Квебек наслаждается рекордно теплой осенью, Альберта встпуает в неравный бой с морозом и снегом.

В субботу днём автобус с местной хоккейной командой Junior A оказался среди десятков автомобилей, попавших в аварии к югу от Эдмонтона на шоссе 2 из-за плохих погодных условий.

Провинциальная полиция была вынуждена перекрывать местные дороги из-за снега и обледенения, а также из-за связанных с ними аварий. Партульные сообщают, что за выходные более 50 автомобилей столкнулись или слетели в кювет на между Эдмонтоном и Калгари. К вечеру воскресенья не поступала информация и серьезных травмах.

Среди пострадавших оказался автобус местной хоккейной команды Sherwood Park Crusaders. Он попал в аварию с участием нескольких автомобилей на шоссе королевы Елизаветы II. К счастью никто из игроков и сотрудников молодежной хоккейной лиги Альберты не пострадал.

Накануне вечером “Крусейдерс” играли в Олдсе, а их следующая игра запланирована в Блэкфолдсе.

“Это началось как обычная выездная игра для нашей хоккейной команды. Каждый год мы совершаем 30 таких поездок по провинции. Погода была так себе, но ничего такого, чего мы не видели — сказал Эван Макфитерс, главный тренер команды и помощник генерального менеджера. – Когда мы выехали из Шервуд-парка, погода была прекрасной. Мы всегда заранее проверяем дорожные отчеты. Все выглядело нормально, а но потом все изменилось в один момент”.

Тренер вспоминает, что когда команде оставалось проехать всего около 25 минут, примерно в 10 километрах к северу от Поноки, ухудшилась видимость и дороги покрылись льдом.

Соседние машины начало крутить, а фуры дружно слетали в кювет. Команда признает, что их водитель проявил себя как настоящий герой.

В конце-концов автобус команды также оказался в кювете, однако водителю удалось удержать его в веркальном положении и избежать столкновений с другим транспортными средствами.

В итоге автобус команды превратился в импровизированный пункт обогрева на трассе. Команда приглашала “коллег по несчастью” не только согреться, но и предлагала воду и закуски.

На помощь застрявшим на трассе путешественникам приехали школьные автобусы из города Поноки, а местные семьи согласились принять замерзающих людей в свои дома на ночь.

Очевидцы выдвигают теории, что аварии произошли из-за того, что “слишком много автомобилистов ехали слишком быстро для суровых зимних условий и не оставляли достаточного тормозного пути”.

Полиция, в свою очередь, обещает предоставить детальную статистику об аварии и отчёт расследования в понедельник.