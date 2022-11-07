WestJet задерживает более 200 рейсов за выходные. Для восстановления графика потребуется как минимум неделя

Это все глобальное потепление.

Авиакомпания WestJet сообщает, что более 200 рейсов были отменены в результате сбоя системы в эти выходные. Таким образом в ближайшие дни не избежать новых задержек и отмен.

Отключение стало результатом “проблемы с охлаждением” в основном центре обработки данных авиакомпании. Система кондиционирования воздуха в центре отключилась около полудня в субботу.

Несмотря на то, что вице-президент заявил, что “проблема решена,” в его заявлении также отмечается, что “технологические системы компании все еще испытывают некоторую нестабильность”.

По данным руководства компании, в субботу было отменено 144 рейса, а в воскресенье — 100. Компания признает, что задержка будет иметь влияние и расписание рейсов на следующей неделе. Авиаперевозчик не готов ответить, сколько дней потребуется для решения проблемы.

Примерно 6500 гостей, пострадавших от отмены, все еще нуждаются в перебронировании.

Авиакомпания добавляет вылеты в свое расписание везде, где это возможно, чтобы разместить отмененные рейсы.

В то же время компания заявила, что сбой повлиял на ее способность делиться информацией с пассажирами.

Многие клиенты обратились в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование. Они заявили, что часами ждали в очереди на регистрацию и в результате пропустили рейсы.

Они также раскритиковали авиакомпанию за отсутствие коммуникации и информации о том, что происходит.

Авиакомпания заявляет, что в настоящее время “переваривает очень большие объемы информации” по телефону, электронной почте и каналах поддержки в социальных сетях”. Она просит гостей проверять приложение WestJet или веб-сайт компании для получения актуальной информации об их рейсах.

При этом компания просит “всех других гостей воздерживаться от связи с операторами до 72 часов до их рейса, чтобы работники могли расставить приоритеты для звонков”.