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Новости Новости Канады WestJet задерживает более 200 рейсов за выходные. Для восстановления графика потребуется как минимум неделя

WestJet задерживает более 200 рейсов за выходные. Для восстановления графика потребуется как минимум неделя

Olga Fedak Ноя 6, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 69 Просмотров

Это все глобальное потепление.

Авиакомпания WestJet сообщает, что более 200 рейсов были отменены в результате сбоя системы в эти выходные. Таким образом в ближайшие дни не избежать новых задержек и отмен.

Отключение стало результатом “проблемы с охлаждением” в основном центре обработки данных авиакомпании. Система кондиционирования воздуха в центре отключилась около полудня в субботу.

Несмотря на то, что вице-президент заявил, что “проблема решена,” в его заявлении также отмечается, что “технологические системы компании все еще испытывают некоторую нестабильность”.

По данным руководства компании, в субботу было отменено 144 рейса, а в воскресенье — 100. Компания признает, что задержка будет иметь влияние и расписание рейсов на следующей неделе. Авиаперевозчик не готов ответить, сколько дней потребуется для решения проблемы.

Примерно 6500 гостей, пострадавших от отмены, все еще нуждаются в перебронировании.

Авиакомпания добавляет вылеты в свое расписание везде, где это возможно, чтобы разместить отмененные рейсы.

В то же время компания заявила, что сбой повлиял на ее способность делиться информацией с пассажирами.

Многие клиенты обратились в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование. Они заявили, что часами ждали в очереди на регистрацию и в результате пропустили рейсы.

Они также раскритиковали авиакомпанию за отсутствие коммуникации и информации о том, что происходит.

Авиакомпания заявляет, что в настоящее время “переваривает очень большие объемы информации” по телефону, электронной почте и каналах поддержки в социальных сетях”. Она просит гостей проверять приложение WestJet или веб-сайт компании для получения актуальной информации об их рейсах.

При этом компания просит “всех других гостей воздерживаться от связи с операторами до 72 часов до их рейса, чтобы работники могли расставить приоритеты для звонков”.

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