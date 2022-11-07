В понедельник, 7 ноября, был открыт новый автобусный экспресс-маршрут вдоль бульвара Pie-IX до Лаваля

Время пути между Монреалем и Лавалем сократится после запуска новой автобусной экспресс-линии.

В понедельник, 7 ноября, состоялось официальное открытие новой автобусной линии. Автобус-экспресс будет следовать вдоль бульвара Pie-IX от самого его начала, неподалёку от берега реки Св. Лаврентия, до бульвара в Лавале (см. карту маршрута ниже).

Автобус, которому присвоен номер 439, пройдёт по территории четырёх монреальских районов (Hochelaga, Rosemont, Saint-Michel, Montréal-Nord). Всего вдоль маршрута оборудованы 14 остановок. Все они представляют собой крытые помещения, расположенные в центральной части бульвара, а сам маршрут проходит по обеим сторонам остановок, по выделенным автобусным линиям.

Если быть точным, две остановки (одна в Лавале и одна в Монреале) будут открыты через неделю, к 15 ноября, а конечная остановка на Sainte-Catherine будет открыта ещё немного позже.

Стоимость проезда та же, что и на обычном городском монреальском автобусе – 3.50 обычный билет, скидки для пенсионеров и студентов.

Время между автобусами, согласно расписанию, будет составлять от 4 минут до 10 минут (в зависимости от часа и от дня).

В часы пик по рабочим дням автобус будет соединять крайние станции, но в выходные дни и по вечерам маршрут может быть сокращён на 1-2 станции на территории Монреаля (скорее всего, в этом случае он будет отправляться от бульвара Pierre-De-Coubertain.

В ночное время новая линия работать не будет (перерыв с 1 часа ночи до 5 утра), но ночной автобус №355, который ходит по этому же маршруту, хотя гораздо медленнее (он совершает гораздо больше остановок и не идёт по выделенной линии), продолжает работу.

С другой стороны, по выделенной полосе будут совершать движение автобусы 52 и 252 Лавальского управления транспорта, их расписание и их маршруты остаются неизменными.

Карта нового маршрута. Зелёным выделены уже работающие остановки. Оранжевые и чёрные – будут запущены через неделю и позже.