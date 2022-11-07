Новая Зеландия и Канада создадут орган для разрешения спора о тарифах на молочные продукты

Новая Зеландия инициировала формирование комиссии для рассмотрения решения Канады применить повышающий коэффициент к тарифам на молочные продукты

Новая Зеландия инициировала формирование комиссии для рассмотрения решения Канады применить повышающий коэффициент к тарифам на молочные продукты, поставляемые в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП).

Об этом говорится в заявлении министра роста торговли и экспорта Демиена О’Коннора, опубликованном в понедельник на сайте новозеландского правительства. По словам министра, власти Новой Зеландии намерены обеспечить “справедливое и неукоснительное выполнение условий всех международных торговых соглашений” для своих экспортеров. “Канада не выполняет обязательства, взятые ею в рамках ВПСТТП, лишая новозеландских поставщиков молочных продуктов доступа к канадскому рынку.

Поэтому Новая Зеландия обратилась с просьбой о создании специальной комиссии для урегулирования этого спора”, – указал О’Коннор. По словам министра, отношения между Веллингтоном и Оттавой остаются “исключительно теплыми и близкими”, однако в данном случае “речь идет о получении новозеландскими экспортерами льгот, согласованных в рамках ВПСТТП”. “Это отдельный торговый вопрос, и соглашение о транстихоокеанском партнерстве содержит механизм его решения”, – уточнил он.

Как ожидается, в ближайшее время обе страны учредят совместную комиссию для урегулирования тарифного спора и предложат остальным участникам ВПСТТП принять участие в ее работе. 12 мая Новая Зеландия оспорила решение Канады о применении повышающего коэффициента к тарифам на молочные продукты, поставляемые в рамках ВПСТТП. Двусторонние консультации, прошедшие в июне, завершились безрезультатно. По оценке Министерства роста торговли и экспорта, потери экономики страны из-за спора составят около 68 млн новозеландских долларов ($40 млн) до 2024 года.