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Новости В Мире Заведено дело на экоактивистов, обливших работу Ваг Гога
Фото: https://www.livemaster.by/

Заведено дело на экоактивистов, обливших работу Ваг Гога

Виктория Христова Ноя 7, 2022 В Мире, Криминал, Новости Комментарии к записи Заведено дело на экоактивистов, обливших работу Ваг Гога отключены 52 Просмотров

Прокуратура в Риме завела дело в отношении активистов, которые облили овощным супом картину «Сеятель» художника Винсента Ван Гога на выставке в Риме

Прокуратура в Риме завела дело в отношении активистов, которые облили овощным супом картину «Сеятель» художника Винсента Ван Гога на выставке в Риме, 7 ноября сообщает askanews.

Заведено дело о порче, повреждениии незаконном использовании объектов, являющихся культурным наследием. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Ранее сообщалось, что организаторы выставки в Риме готовились к нападению на картины и усилили меры безопасности, но предотвратить инцидент не смогли: активистка пронесла банку с супом в кармане брюк.

Согласно данным СМИ, произведение искусства не пострадало, так как было закрыто антивандальным стеклом. Вандалы намазали свои ладони клеем и приклеили руки к стене рядом с картиной. Акция сопровождалась выкриками лозунгов против использования угля, а также фраз о последствиях изменения климата. Охрана музея сразу после инцидента заблокировала залы выставки и выдворила посетителей.

Схожие акты вандализма ранее наблюдались и других странах Евросоюза. Напомним, 2 ноября два экоактивиста, пытавшихся повредить картину «Девушка с жемчужной сережкой» нидерландского художника Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, были осуждены на два месяца тюремного заключения.

 

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