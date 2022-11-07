Какие предметы из нашего обихода надо чистить чаще всего

Самые загрязнённые предметы, которые надо мыть и чистить как можно чаще, чтобы не заболеть

Десять предметов, которые требуют нашего пристального внимания и должны постоянно чиститься, чтоб избавиться от вредных бактерий и микробов.

Как правило, люди уверены, что самые загрязнённые места в доме или в любом помещении, это туалеты. Но на самом деле не они являются главными разносчиками микробов и вредноносных бактерий. Вот какие предметы необходимо чистить в первую очередь и как можно чаще:

Мобильные телефоны. Многочисленные исследования показывают, что один из каждых шести мобильных телефонов заражён бактерией E.coli. Хотя большая часть штаммов этой бактерии безвредны, но некоторые вызывают тяжёлые пищевые отравления. Эта бактерия живёт, в кишечнике, выходит наружу в составе фекальных масс и очень часто “оседает” на поверхности телефона. Затем, если штам опасен и если он попадает в желудок, человек может заболеть. Выход? Регулярная, каждодневная чистка всей поверхности телефона. И, разумеется, регулярное мытьё рук. Клавиатура компьютера – на ней больше микробов, чем на унитазе. И чем больше вы едите перед экраном, чем реже моете руки после посещения туалета и возвращения к компьютеру, тем больше опасность заражения. Женская сумочка. В ней хранятся вещи, на которых много микробов, к тому же, сумочка регулярно ставится на пол, на не самые чистые поверхности столов и стульев. Чем чаще очищать сумку, тем лучше. И, разумеется, не держать в ней монеты вне кошелька, недоеденные бутерброды и прочие вещи. Автомобильный руль. Так или иначе, на нём оседает пот, загрязнения от рук и многое другое. Чем чаще вы его протираете, тем лучше. Ключи – они всегда соприкасаются с загрязнёнными поверхностями. Протирать их необходимо как можно чаще. Обувь. В среднем, каждый ботинок, каждая туфля содержат свыше 400 тысяч бактерий. Причина понятна. Тщательно чистить обувь каждый день просто необходимо. Холодильник. Это рассадник бактерий, в первую очередь ящик для овощей. Самые разные вредные бактерии живут в холодильники, которые необходимо чистить и мыть как можно чаще. Дверные ручки. Дома их следует часто протирать салфеткой с чистящим средством. В других местах старайтесь регулярно вытирать руки, особенно после открывания дверей. Полотенца. Они, опять же, по понятным причинам, излюбленное место бактерий. Меняйте и стирайте их как можно чаще. Наконец, просто руки. Многие забывают помыть руки после возвращения домой с работы или до того, как приступают к приготовлению пищи. А руки – это пристанище самого большого количества микробов… Мойте их как можно чаще!

Возьмите за привычку как можно чаще чистить и мыть упомянутые выше предметы (включая руки, если их можно называть их предметом), и вы сильно снизите риск заболеваний.