Врачи Канады бьют тревогу из-за возможного коллапса системы здравоохранения

Принять неотложные меры по сохранения медицинского перcонала ввиду возможного коллапса системы здравоохранения с приближением зимних месяцев призвала Канадская медицинская ассоциация (CMA)

Принять неотложные меры по сохранения медицинского перcонала ввиду возможного коллапса системы здравоохранения с приближением зимних месяцев призвала Канадская медицинская ассоциация (CMA), 5 ноября сообщает Prensa Latina.

Президент CMA Алик Лафонтен призвал 14 министров здравоохранения на федеральном и провинциальном уровне обеспечить постоянную и устойчивую работу медицинского персонала.

Также в организации указали, что на запланированной на ближайшее время встрече министров в приоритетном порядке необходимо стабилизировать систему здравоохранения. Для этого, по их мнению, необходимо начать выдачу панканадских лицензий для врачей и увеличить инвестиции в инфраструктуру.

Глава CMA призвал улучшить доступ к медицинскому обслуживанию с помощью виртуальных систем и упростить международные процессы лицензирования, чтобы работники здравоохранения, являющиеся иммигрантами, могли быстрее устроиться на работу.

«Быстрое включение в систему врачей и медицинских работников, получивших международное образование, является частью решения», — пояснил Лафонтен.

Напомним, больницы по всей Канаде неоднократно сообщали о нехватке персонала, что приводило к закрытию отделений неотложной помощи летом и осенью. В частности, в Торонто профсоюз, представляющий медицинских работников, сообщил журналистам в конце сентября, что в этом году необходимо нанять около 15 000 медицинских сотрудников и 500 парамедиков для решения проблемы нехватки кадров.