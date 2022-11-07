Недвижимость: Уютный двор даже зимой

В течение последних двадцати лет новое строительство возводилось на все меньших и меньших площадях.

В течение последних двадцати лет новое строительство возводилось на все меньших и меньших площадях. « Появление таунхаусов создало большую близость, поэтому люди ищут уединения», – отмечает Марк Лакасс, брокер по недвижимости и президент Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ). « Если я проведу вас по дому, и вы почувствуете, что находитесь в доме соседа, когда выйдете на улицу, вы, возможно, не захотите его покупать или подумаете о дополнительных расходах, необходимых для большей изоляции», – продолжает он, добавив, что предложение о покупке может быть тогда сделано по заниженной цене, чтобы покрыть эти расходы, что, следовательно, влияет на стоимость недвижимости.

Для некоторых важным критерием является полная закрытость сада. То же самое относится и к тем, у кого есть домашнее животное. « Все больше и больше людей заводят собак или кошек, что требует огороженного двора», – отмечает г-н Лакасс, который рекомендует не упускать возможности запросить разрешение у своего города и кондоминиума, если таковые имеются, прежде чем предпринимать какие-либо внешние изменения, в том числе изменения во дворе, поскольку эти приспособления регулируются правилами.

Экраны, установленные более или менее высоко, имеют то преимущество, что мгновенно создают уединение, а их влияние по ширине ограничено. Поэтому они хорошо подходят для небольших участков, а также для балконов или террас и бывают разных стилей из дерева, композита или металла.

« Виноградная лоза, глициния, Бостонский плющ дают великолепные результаты, и даже если они сбрасывают листья зимой, их скрученные ветви с годами образуют великолепную структуру»,-добавляет он.

В последние несколько лет ландшафтный дизайнер отмечает изобилие новых сортов, которые при необходимости можно скрыть по высоте, ширине или и тому, и другому. « Некоторые вырастают высокими, не становясь очень широкими, что позволяет не занимать слишком много места в небольшом пространстве. Мы можем посадить несколько из них вместе, чтобы получилась полноценная группа».

Хвойные деревья привлекают к себе внимание зимой, так как сохраняют свои иголки или листву. Так обстоит дело со знаменитой туей (в Канаде ее обычно называют кедром), оттенки зеленого, текстура и размеры которой различаются в зависимости от сорта. « Можно поиграть с несколькими вариантами, чтобы создать контрасты. Например, сочетание туи “желтая лента», можжевельника [можжевельника] и ели дает великолепные сочетания цветов, объемов и текстур в любое время года”, – уверяет Джоселин Люссье.

Многие хвойные деревья могут расти очень высокими и при этом оставаться узкими. Среди семейства можжевеловых некоторые растут вертикально, в то время как другие растут в основном в ширину, например можжевельник Скалистых гор.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы