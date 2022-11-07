Доминик Англаде сдалась и подала в отставку. Либеральная партия Квебека осиротела

Доминик Англаде, уже бывший лидер Либеральной партии Квебека, уступила давлению соратников и ушла в отставку.

Доминик Англаде (Dominique Anglade) ушла в отставку. Официальное объявление было сделано утром 7 ноября.

Мадам Англаде 48 лет, она родилась в Монреале в 1974 году, училась в Политехнической школе, работала в разных компаниях, одновременно занимаясь политикой. Одно время она стала президентом партии Coalition avenir Québec, но покинула её и перешла в Либеральную Партию Квебека, под знамёнами которой она стала вице-премьером и министром экономики Квебека. А в мае 2020 года мадам Англаде была избрана под бурные и продолжительные аплодисменты лидером Либеральной партии.

Давление на Англаде с целью её устранения от рукводства со стороны партийцев и ближайшего окружения началось сраже после выборов 3 октября, когда партия Англаде хоть и завоевала пару десятков мест, но всё же, совершенно неожиданно для членов партии, получила гораздо меньше голосов, чем ожидалось (хотя партия подходила к выборам здраво и не надеялась на победу, но всё же рассчитывала получить раза в два больше голосов).

Вряд ли Доминик Англаде совсем уйдёт из политики, да хотя бы потому, что от места депутата в Национальной Ассамблее она не отказывается. Но её уход с поста вождя партии знаменует новый этап в политической жизни Квебека. А кто заступит на пост лидера партии, пока непонятно, так как желающих не очень-то много и народ не очень-то рвётся заменить её у руководства партии. Поговаривают о нездоровой обстановке и грызне среди руководства, но уход Англаде, возможно, противоречия сгладят.