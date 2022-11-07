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Новости Авторы Меган Хорхенсен Отставка Доминик Англаде, уже бывшего лидера Либеральной партии Квебека
Anglade
Доминик Англаде. На снимке она ещё улыбается.

Отставка Доминик Англаде, уже бывшего лидера Либеральной партии Квебека

Megan Jorgensen Ноя 7, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 51 Просмотров

Доминик Англаде сдалась и подала в отставку. Либеральная партия Квебека осиротела

Доминик Англаде, уже бывший лидер Либеральной партии Квебека, уступила давлению соратников и ушла в отставку.

Доминик Англаде (Dominique Anglade) ушла в отставку. Официальное объявление было сделано утром 7 ноября.

Мадам Англаде 48 лет, она родилась в Монреале в 1974 году, училась в Политехнической школе, работала в разных компаниях, одновременно занимаясь политикой. Одно время она стала президентом партии Coalition avenir Québec, но покинула её и перешла в Либеральную Партию Квебека, под знамёнами которой она стала вице-премьером и министром экономики Квебека. А в мае 2020 года мадам Англаде была избрана под бурные и продолжительные аплодисменты лидером Либеральной партии.

Давление на Англаде с целью её устранения от рукводства со стороны партийцев и ближайшего окружения началось сраже  после выборов 3 октября, когда партия Англаде хоть и завоевала пару десятков мест, но всё же, совершенно неожиданно для членов партии, получила гораздо меньше голосов, чем ожидалось (хотя партия подходила к выборам здраво и не надеялась на победу, но всё же рассчитывала получить раза в два больше голосов).

Вряд ли Доминик Англаде совсем уйдёт из политики, да хотя бы потому, что от места депутата в Национальной Ассамблее она не отказывается. Но её уход с поста вождя партии знаменует новый этап в политической жизни Квебека. А кто заступит на пост лидера партии, пока непонятно, так как желающих не очень-то много и народ не очень-то рвётся заменить её у руководства партии. Поговаривают о нездоровой обстановке и грызне среди руководства, но уход Англаде, возможно, противоречия сгладят.

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