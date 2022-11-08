Джастин Трюдо заложил первый кирпичик завода по производству мРНК-вакцин Moderna в Лавале

Квебек победил Онтарио в гонке за право построить этот завод.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что новый завод по производству мРНК-вакцины, строящийся компанией Moderna под Монреалем, поможет обеспечить безопасность здравоохранения Канады перед лицом новых пандемий, которые ожидаются в ближайшие десятилетия.

Трюдо принял участие в церемонии закладки фундамента нового объекта в Лавале. Он надел новенький шлем и светоотражающий жилет и осмотрел территорию, где ведутся подготовительные и фундаментные работы.

Ожидается, что завод будет завершен к 2024 году. Он будет производить 100 миллионов доз мРНК-вакцин в год. Тут будут изготовляться вакцины против COVID-19 и других респираторных вирусов, включая грипп и респираторно-синцитиальный вирус, известный как РСВ.

Трюдо отметил, что новая фабрика Moderna представляет собой инвестиции в безопасность здравоохранения канадцев, а также в исследовательскую экосистему, которая обеспечит хорошие рабочие места на долгие годы.

Стивен Хоге, президент Moderna, признал, что Квебек был выбран для строительства объекта отчасти из-за его “сильной нормативно-правовой базы” и его квалифицированной рабочей силы.

Хоге добавил, что в Moderna изучаются десятки лекарств, в том числе для лечения рака и редких метаболических заболеваний. “У нашей технологии в области лечения рака есть невероятный потенциал”, — сказал он, добавив, что компания ожидает результатов клинических испытаний на ранней стадии.

В то же время министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань признал, что “Канада взяла на себя обязательство закупить определенное количество вакцин на заводе в рамках семилетнего соглашения”, но он не назвал точное количество. Он акцентировал внимание, что федеральное правительство не инвестировало в сам объект.

Ожидается, что на заводе будут работать сотни человек во время его строительства и “более 200 человек” после его открытия.