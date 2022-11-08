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Новости Новости Квебека и Монреаля Когда ждать первый снег в Монреале?

Когда ждать первый снег в Монреале?

Olga Fedak Ноя 7, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 86 Просмотров

А вот провинция Альберта уже давно в снегу.

Жители Монреаля радуются непривычно тёплому ноябрю и неспешно меняют хеллоуинские украшения на рождественские. Но в то же время все понимают, что зима близко, и задаются вопросом – когда же ждать снег в Монреале?

Синоптики прогнозируют, что 8 и 9 ноября будет солнечно и холодно, и будет казаться, что на улице всего 5 градусов тепла. Затем 10 и 11 ноября мы увидим “смесь солнца и облаков” с температурой воздуха до 15 и 11 градусов тепла соответственно.

Затем нас ждёт дождливая суббота с максимумом 13 C. За ней последует более холодное и сухое воскресенье.

Дальше – хуже. В понедельник, 14 ноября, на острове следует ожидать ливневые дожди со снегом. По словам синоптиков, температура достигнет отметки 0 градусов.

Прогноз показывает, что на следующей неделе температура будет около 4 градусов.

К концу следующей недели нам предстоит столкнуться с сильными противными дождями на гране снега.

Однако это ещё не значит, что будет достаточно снега для того, чтобы пришлось откапывать свой любимый автомобиль или строить гигантского снеговика.

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