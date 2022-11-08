Монреальский рынок Atwater раздает еду нуждающися

Очень актуально, учитывая что продовольственные банки Квебека сталкиваются с нехваткой продуктов.

Нераспроданные продукты на рынке Atwater Market в Монреале теперь идут нуждающимся местным семьям.

С 1 ноября Marchés publics de Montréal передает остатки фруктов и овощей для домохозяйств в Вердене и Юго-Западе.

Цель проекта — сокращение количества пищевых отходов и борьба с отсутствием продовольственной безопасности.

Между тем, самый известный рынок Монреаля Жан-Талон участвует в подобном проекте с 2017 года. За это время было “спасено” 10 795 кг фруктов и овощей и дополнительно произведено 2545 продуктовых корзин для семей La Petite-Patrie. По оценкам организации, проект сэкономил 68 тонн еды за счет подарков и готовых к употреблению блюд с момента его запуска.